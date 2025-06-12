Экономика и бизнес 12.06.2025 в 14:21

МС-21 добавят 2 миллиарда

На улучшение самолета,  который готовят к серийному выпуску в Иркутске, потребовался новый транш  

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Текст: Иван Иванов
МС-21 добавят 2 миллиарда
Фото из ВКонтакте «Ростех»

Свыше 2,2 миллиарда рублей выделит федеральный бюджет на НИОКР (научно-исследовательские конструкторские работы.Ред.) для улучшения характеристик и оптимизации веса самолета МС-21-310, который разрабатывается на Иркутском авиационном заводе. Об этом сообщают РИА-Новости. 

Как выяснилось, МС-21 получился ближнемагистральным самолётом вместо среднемагистрального, именно поэтому Госдума одобрила выделение из бюджета ещё 2,2 миллиарда рублей, чтобы сделать его снова среднемагистральным.  Средства пойдут на опытно-конструкторские работы и научно-исследовательские с целью снижения массы судна, а также улучшения аэродинамических и летно-технических характеристик.

Использование российских композитных материалов привело к значительному увеличению массы МС-21 — самолёт потяжелел почти на 6 тонн, что резко ухудшило лётные характеристики. Например, при полной загрузке дальность полета снизилась в два раза, до 2,8 тысячи километров или даже до 2 тысяч, что выводило лайнер из категории среднемагистральных. Именно эта категория   самолетов наиболее востребована авиакомпаниями РФ после эмбарго на поставку лайнеров западными производителями, введенными в 2022 году. С тех пор авиакомпании ждут запуска отечественных самолетов.
Серийные поставки МС-21 перенесены с 2024 год на 2026 год.

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