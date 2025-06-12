Экономика и бизнес 12.06.2025 в 16:59

Реконструкция Улан-Удэнской ТЭЦ-2 будет под вопросом

Совладелец ТГК-14 сообщил, что его арест может остановить проект
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Текст: Иван Иванов
Реконструкция Улан-Удэнской ТЭЦ-2 будет под вопросом
Фото: Номер один

Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев выступил 11 июня в Забайкальском краевом суде: он пытался обжаловать свое заключение в СИЗО и просил о домашнем аресте, однако его апелляцию не удовлетворили. Хотя суд длился недолго и касался именно его меры пресечения, подключенный по видеосвязи Люльчев из-за решетки начал говорить именно о сути предъявленного ему обвинения и пытался доказать свою невиновность. Об этом сообщил портал «Чита.ру». Он настолько не был согласен с обвинением, что, как писали федеральные СМИ, назвал происходящее рейдерским захватом.

Напомним, что в отношении членов совета директоров ТГК-14 Константина Люльчева и Виктора Мясника возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Известно, что после того, как их микропредприятие из Владивостока АО «ДУК» купило ПАО «ТГК-14», новые владельцы ТГК Люльчев и Мясник якобы необоснованно завышали тарифы на тепло, (https://www.chita.ru/text/business/2025/06/04/75543710/) из-за чего в 2023 году ТГК-14 получило в 7 раз больше прибыли за свои услуги, чем годом ранее. Полученную от завышенных тарифов выручку в нарушение законодательства РФ о ценообразовании ТГК, предположительно, потратила на нецелевые расходы, в том числе на погашение кредита их компании ДУК и дивиденды для акционеров. В общей сумме так могли похитить более миллиарда рублей.

Люльчев связал важность своего освобождения с успехом важнейших проектов ТГК-14. Так как стоимость акций и финансовое положение компании сильно зависит от новостного фона и негативных событий.
— Ваша честь, если вы сегодня примете решение о неудовлетворении нашего ходатайства, вы сразу можете увидеть реакцию на рынках капитала. Наши акции упадут, наша облигации обесценятся и так далее. И банки не будут финансировать нас. Соответственно, те проекты, которые мы сегодня реализуем, по реконструкции Читинской ТЭЦ-1, которую никто не реконструировал с 1965 года, по строительству Улан-Удэнской ТЭЦ-2, к которой никто не подходил с момента перестройки, — они просто будут не осуществлены из-за того, что будет, например, принято решение о продлении меры пресечения под стражей. Потому что всё это негативные события для рынка, — сказал Люльчев. 
Суд в Чите не удовлетворил его жалобу и сохранил арест. (https://www.chita.ru/text/criminal/2025/06/11/75575303/) Теперь он пробудет в СИЗО как минимум до 28 июля.

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