Экономика и бизнес 14.06.2025 в 14:52

В Монголии приравняли займы под пенсии к потребительским кредитам

Ранее монгольские пенсионеры могли закладывать в банках большую часть своих пенсий
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Монголии приравняли займы под пенсии к потребительским кредитам
Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Монголии решил оставить ключевую процентную ставку на уровне 12 процентов и установить максимальное соотношение долга к доходу для пенсионных займов на уровне 50 процентов, поскольку такие кредиты приравниваются к потребительским займам под залог заработной платы.
 
Теперь при оформлении пенсионного кредита половина всей пенсии будет использована в качестве займа, а оставшаяся часть останется для покрытия расходов на проживание. кредитования. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

В Монголии пожилые люди берут кредиты, закладывая 80–90 процентов своих пенсий. Более 60 процентов этих кредитов используются в качестве первоначального взноса на образование, автомобили и жилье для своих детей. Исследование показало, что кредиты берутся не для самих пенсионеров, а для поддержки членов их семей, что создает трудности в их повседневной жизни. Во-вторых, в 2020 году Парламент принял закон об обнулении пенсионных кредитов до 6 миллионов тугриков для пожилых граждан.

На тот момент общий объем таких кредитов составлял около 700 миллиардов тугриков, однако к марту 2025 года по решению Комитета эта цифра увеличилась до 2,1 триллиона тугриков, то есть в три раза. Это стало самым быстрорастущим видом потребительских кредитов. В результате Комитет по денежно-кредитной политике Банка Монголии принял решение запретить выдачу пенсионных займов, превышающий прожиточный минимум. Теперь вопрос передан на уровень коммерческих банков.

Фото: «Номер один»
Теги
Монголия

Все новости

В Монголии приравняли займы под пенсии к потребительским кредитам
14.06.2025 в 14:52
Делегации из Китая и Монголии приехали поздравить Улан-Удэ с днем рождения
14.06.2025 в 13:51
Бурятию накроет шторм и град
14.06.2025 в 13:17
Бурятия стала центром сотрудничества между азиатскими странами
14.06.2025 в 13:05
ВЦИОМ заявил, что разводы в стране стали восприниматься спокойно
14.06.2025 в 09:26
Индия может уступить Армении старые иркутские истребители
14.06.2025 в 09:21
Председатель горсовета поздравил улан-удэнцев с Днем города
14.06.2025 в 08:01
В Бурятии исторические здания оказались на грани исчезновения
14.06.2025 в 08:00
Игорь Шутенков поздравил жителей Улан-Удэ с Днем города
14.06.2025 в 08:00
Арест верхушки ТГК-14 не изменил тариф в Бурятии
14.06.2025 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 июня

Читайте также
Реконструкция Улан-Удэнской ТЭЦ-2 будет под вопросом
Совладелец ТГК-14 сообщил, что его арест может остановить проект
12.06.2025 в 16:59
МС-21 добавят 2 миллиарда
На улучшение самолета,  который готовят к серийному выпуску в Иркутске, потребовался новый транш  

12.06.2025 в 14:21
На территории «ТимлюйЦемента» открылась новая центральная проходная
Она обеспечит высокий уровень защиты сотрудников и имущества
09.06.2025 в 12:05
Близкий к властям экономист предупредил о стагфляции
Это отсутствие экономического роста при одновременной высокой инфляции
09.06.2025 в 09:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru