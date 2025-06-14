В Монголии приравняли займы под пенсии к потребительским кредитам

Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Монголии решил оставить ключевую процентную ставку на уровне 12 процентов и установить максимальное соотношение долга к доходу для пенсионных займов на уровне 50 процентов, поскольку такие кредиты приравниваются к потребительским займам под залог заработной платы.Теперь при оформлении пенсионного кредита половина всей пенсии будет использована в качестве займа, а оставшаяся часть останется для покрытия расходов на проживание. кредитования. Об этом сообщает портал «Монцамэ».В Монголии пожилые люди берут кредиты, закладывая 80–90 процентов своих пенсий. Более 60 процентов этих кредитов используются в качестве первоначального взноса на образование, автомобили и жилье для своих детей. Исследование показало, что кредиты берутся не для самих пенсионеров, а для поддержки членов их семей, что создает трудности в их повседневной жизни. Во-вторых, в 2020 году Парламент принял закон об обнулении пенсионных кредитов до 6 миллионов тугриков для пожилых граждан.На тот момент общий объем таких кредитов составлял около 700 миллиардов тугриков, однако к марту 2025 года по решению Комитета эта цифра увеличилась до 2,1 триллиона тугриков, то есть в три раза. Это стало самым быстрорастущим видом потребительских кредитов. В результате Комитет по денежно-кредитной политике Банка Монголии принял решение запретить выдачу пенсионных займов, превышающий прожиточный минимум. Теперь вопрос передан на уровень коммерческих банков.Фото: «Номер один»