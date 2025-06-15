Экономика и бизнес 15.06.2025 в 09:39

В России массово отказываются выплачивать ипотеку

Просрочка с начала года выросла почти в два раза
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Текст: Иван Иванов
В России массово отказываются выплачивать ипотеку
Объём просроченной ипотечной задолженности в России превысил 129 млрд рублей. При этом с начала 2025 года он вырос в 1,9 раза, следует из данных Банка России. Для сравнения: по итогам 2024 года накопленный объём проблемных кредитов увеличился лишь на 9%.

Как сообщает «Сберометр», единственным регионом, где наблюдается снижение просроченной ипотеки, стала Калининградская область, показав снижение на 384 миллиона рублей.


В то же время, в некоторых регионах ситуация выглядит критически. Например, в Республике Тыва зафиксирован аномальный рост просрочки – более чем в 12 раз. В Республике Крым показатель вырос в восемь раз. Более чем в три раза увеличились неплатежи в Новгородской области, а также в республиках Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия — Алания.


Генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов отмечает, что причины такого резкого роста просроченной задолженности еще предстоит проанализировать. Предположительно, это связано с тем, что заемщики, взявшие кредиты после июля 2024 года (когда ключевая ставка была на уровне 18%), не смогли справиться с выплатами. Второй причиной может быть застой на рынке недвижимости, когда заемщики испытывают трудности с продажей залоговых квартир. В целом это укладывается с ранее озвученный сценарий экономических процессов в стране.


С 2022 по 2025 годы страна неплохо держались под прессингом многочисленных санкций. Но с начала 2025 года цены на нефть строились и наступила сложная для экономики полоса. Когда доходы населения начинают падать в связи с высокой инфляцией. Денег на обслуживание кредитов остается все меньше.


Фото: «Номер один»

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