Бурятия выиграет от перенаправления потоков газа

Еврокомиссия обнародовала план полного отказа от импорта российского газа к концу 2027 года. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети. Как сообщает портал Life.ru, по её словам, Европа уже сократила зависимость от поставок, а теперь «делает шаг без возврата».

«Сегодня мы изложили наше предложение о запрете импорта российского газа к концу 2027 года. Европа уже существенно сократила свою зависимость. Теперь мы перекрываем кран навсегда. Россия больше не сможет использовать энергетику как оружие против нас», — утверждает она.

Как сообщает «Российская газета», экспорт «Газпрома» в ЕС в 2021 году составил около 150 млрд кубометров, в 2024 году в ЕС (плюс Молдавия) ушло всего примерно 32 млрд кубометров газа.

Но закрытие рынка ЕС может привести к плюсам для Бурятии.

По мнению улан-удэнского экономиста Анатолия Думнова, «Газпрому» не останется иного выхода, кроме как более активно работать на восточном направлении и увеличивать поставки газа в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

- Газопровод прежде всего необходимо вести в Монголию и Китай, и попутно газифицировать нашу республику. Без газа мы не сможем конкурировать с Иркутской областью, где есть и газ и более дешевая электроэнергия. С такой высокой ценой киловатт часа (почти 4 рубля за 1 кВатт/час), нам будет сложно отапливать жилища, тем более, что в республике нарастает дефицит электроэнергии. Поэтому дешевый газ даст импульс для развития нашей экономики, - сообщил он.

Фото: loon.site