Экономика и бизнес 18.06.2025 в 17:57

В Бурятии упорно держатся старые цены на яйца

В России их цена упала до 32 рублей за десяток
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии упорно держатся старые цены на яйца

Стоимость десятка куриных яиц в России упала почти в четыре раза - до 32 рублей. Об этом сообщает «Газета.ру». Как объяснил независимый эксперт Александр Корбут, главной причиной резкого падения цен на яйца стало снижение спроса на них со стороны покупателей.

«Спрос не потянул предложение: чтобы оставаться на плаву, компании пошли на вынужденное понижение цен», — отметил эксперт.

Кроме того, еще одной причиной удешевления яиц является высокая стоимость утилизации этого товара для компаний.

Ассоциация экспертов рынка ритейла и Россельхознадзор также подтвердили информацию о снижении цен на яйца. Они сообщают, что понижение цен на яйца действительно происходит по всей стране.

Стоимость яиц начала резко падать с мая этого года. 12 июня Росстат сообщил, что цены на яйца в России вернулись к уровню 2023 года. Согласно информации ведомства, в апреле десяток яиц в РФ стоил 102,8 рублей. При этом в мае их цена упала до 96,5 рубля. По словам аналитиков, такой низкой стоимости яиц не наблюдалось в стране два года.

Яйца являются одним из ключевых продуктов в потребительской корзине россиян. По данным Росстата, в среднем жители РФ съедают 237 штук в год.

В Бурятии цены на яйца остаются высокими - в супермаркетах их цена по-прежнему колеблется в коридоре от 110 до 150 рублей за десяток.

 

Фото: Номер один

 

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