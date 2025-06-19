Майнинг остается прибыльным

Круглогодичный запрет на майнинг криптовалют в ближайшее время будет введен в Бурятии. До 2031 года майнингом в республике заниматься запретят.

С осени по весну в Бурятии уже вводился временный запрет на добычу биткойнов в связи с тем, что электросетевое хозяйство региона годами хронически недофинансировалось (хотя средства на это выделялись). В результате во всех бедах обвинили майнеров и ввели пока еще временные запреты.

Ранее в апреле российское правительство распорядилось ввести полный запрет майнинга на юге Иркутской области.

Между тем майнинг переходит в теневой сектор. Так, в Бурятии, по данным «Россети-Сибирь», майнеры оборудовали ферму в КамАЗе и возили в кузове трансформатор мощностью на небольшую деревню.

Сообщается, что специалисты «Россетей» обнаружили в лесополосе КамАЗ, «нафаршированный» майнинговым оборудованием (почти сотня машинок и трансформатор). Майнеры незаконно подключились к ЛЭП 10 кВт*ч и воровали электроэнергию. Заметив энергетиков, двое неизвестных скрылись в лесу.

Полиция зафиксировала факт хищения электроэнергии.

- Здесь идет явное воровство электроэнергии, и энергетики вместе с правоохранительными органами должны заниматься этим. Другой вопрос, почему граждане лишаются возможности поставить у себя дома пару машинок для добычи криптовалюты, ведь они будут покупать электроэнергию в рамках утвержденного для каждого подключенного дома лимита в 15 киловатт? Тем более что при высоком потреблении введены дифференцированные тарифы, которые выше, чем 4 рубля за кВт*ч, которые население платит сегодня, - говорит эксперт в области энергетики Владимир Афанасьев.

Добавим, что в частных домах в Бурятии стал распространяться метод одновременной добычи криптовалюты и отопления жилищ.

Как известно, майнинговое оборудование (асики) выделяет большое количество тепла, которое некуда девать. В среднем 3500 ватт у одного асика. Утилизация тепла доставляет проблемы, как и шум от работы оборудования.

Но майнеры нашли выход и размещают асики в подвалах. Где не так шумно. И через теплоноситель передают тепло на верхний этаж. Полностью запитать систему от майнинга тоже можно, но чаще применяется комбинированный способ. В результате люди выходят в плюс за счет фактически бесплатного обогрева жилищ с помощью электроотопления.

Кстати, чиновники активно пропагандируют переход на электрообогрев домов с целью уменьшить выбросы от сжигания твердого топлива. Таким образом майнинг, помимо прибыли от добычи биткойнов, увеличивает эффект для потребителей за счет полезного использования тепла.





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