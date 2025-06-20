Экономика и бизнес 20.06.2025 в 12:48

Корейцы обучат монголов строительству вертикальных теплиц

В них вложат 3,4 миллиона долларов
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Текст: Служба информации "Номер один"
Корейцы обучат монголов строительству вертикальных теплиц

Монголия за счет иностранных инвестиций намерена закрыть потребность в овощах, которые она пока закупает в Китае. В этом ей помогут корейские инвесторы.

Для обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства в Монголии был заложен фундамент национального «умного» тепличного комплекса, который обеспечит стабильные поставки овощей круглый год. Об этом сообщило ИА «Монцамэ».

Проект комплекса, реализуется в столице Монголии министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, Научно-исследовательским центром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, Национальным университетом «Хангён» Кореи и Корейским агентством сельскохозяйственного сотрудничества. Бюджет проекта составляет около 3,42 миллиона долларов США на период с 2025 по 2029 год.

Тепличный комплекс будет включать в себя исследовательский центр овощеводства, учебный зал, цех по переработке овощей, склад инвентаря, а также современные среднетехнологичные и северные теплицы, вертикальные фермерские контейнеры, системы интеллектуального земледелия в открытом грунте и сельскохозяйственный технологический парк.

По данным министерства сельского хозяйства, проект обеспечит поэтапное практическое и теоретическое обучение специалистов ведению "умного" тепличного хозяйства и использованию современных технологий выращивания.

Кроме того, будут организованы ежегодные встречи и семинары для экспертов, исследователей и аграриев. Реализация проекта повысит потенциал сельскохозяйственных технологий, создаст основу для устойчивого круглогодичного производства овощей, увеличит доходы аграриев, оживит местную экономику и внедрит сельскохозяйственные технологии, адаптированные к изменениям климата.

 

Фото: loon.site

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