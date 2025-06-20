Экономика и бизнес 20.06.2025 в 13:27

Бурятским брендам помогут с продажей товаров на «Вайлдберриз»

Государственная поддержка осуществляется в рамках программы «Платформа роста»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятским брендам помогут с продажей товаров на «Вайлдберриз»

Предпринимателям из дальневосточных регионов России, в том числе из Бурятии станут доступны уникальные возможности по продвижению и рекламе товаров на маркетплейсе Wildberries, а также логистике и обучению, предусмотренные программой «Платформа роста», - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Масштабный всероссийский проект реализуется объединенной компанией Wildberries и Russ.

Механизмы поддержки дальневосточных брендов, модель взаимодействия платформы с регионами Дальневосточного федерального округа обсудили министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и глава РВБ (объединенной компании Wildberries и Russ) Татьяна Ким. Встреча состоялась во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), открывшегося сегодня в Санкт-Петербурге. 

В Бурятии комплексную программу поддержки предпринимателей «Платформа роста» запустили еще в апреле, республика стала девятым регионом в программе.

На первом этапе к проекту присоединились порядка 30 брендов из Бурятии, которые получили доступ к уникальным инструментам продвижения и рекламным каналам, актуальным знаниям о работе на маркетплейсах и аналитике. 

Цель «Платформы роста» - повышение предпринимательской активности в регионах России, рост объемов производства российских товаров, а также увеличение внимания к теме создания благоприятных условий для развития отечественного бизнеса. Проект был запущен в декабре 2024 года компанией Wildberries и Russ и Агентством стратегических инициатив (АСИ). В январе 2025 года программу презентовали президенту России Владимиру Путину, в ходе заседания набсовета АСИ. 

- Теперь инструменты поддержки и продвижения объединённой компании Wildberries и Russ доступны для нескольких десятков предпринимателей особых экономических зон на территории Дальнего Востока. И это только начало. Уверена, что «Платформа роста» даст хороший толчок к развитию как каждого продавца, так и Дальнего Востока в целом, — отметила Татьяна Ким. 

Число предпринимателей из дальневосточных регионов, активно развивающихся в электронной коммерции, растёт с каждым годом. На маркетплейсе Wildberries только за прошлый год количество селлеров из Дальнего Востока увеличилось на 18%, а продажи выросли на 57%. 

На сегодняшний день к «Платформе роста» присоединилось более 300 брендов из нескольких десятков регионов России от Чукотки до Калининграда, и более 100 брендов из Узбекистана. Оборот компаний-участников «Платформы роста» на Wildberries вырос более чем на 68% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

 

Фото: правительство Бурятии

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