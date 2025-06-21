Экономика и бизнес 21.06.2025 в 07:00

Энергетиков наказывают рублем

В Бурятии строительство нового жилья уперлось в нехватку электроэнергии
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Текст: Дмитрий Родионов
Энергетиков наказывают рублем

Нехватка энергомощностей и изношенность электросетевой инфраструктуры в Бурятии существенно влияют на строительство и эксплуатацию частных домов. Энергетики заключают договоры на подключение к сетям, берут за это деньги и… не подключают. В ситуации разбирался «Номер один».

Деньги взяли 

В феврале 2024 года жительница Тарбагатайского района Оксана Андреева заключила договор с ПАО «Россети Сибирь» о подключении участка в селе Нижний Саянтуй. Оплатила по договору 35 855 рублей. Однако шло время, а энергетики так и не появились. В сентябре 2024 года она подала претензию в Россети и жалобу в УФАС по Бурятии за нарушение антимонопольного законодательства.

Вскоре от Россетей пришел ответ, в котором сообщалось, что у них нет технической возможности подключить данный участок. И предлагали расторгнуть с ними договор. Добавим, что на данном участке уже построен жилой дом, который является единственным жильем семьи Андреевых. У женщины двое несовершеннолетних детей. Кроме того, данный участок расположен в центре жилого населенного пункта, в котором вся улица подключена к электричеству.

Всеобщее бездействие

Эти доводы Оксана вместе с юристом в январе 2025 года привела в качестве доказательств недобросовестности энергетиков при обращении с заявлением в Тарбагатайский районный суд. С иском об обязании подключить свой участок к электричеству.

Суд согласился с доводами истцов и обязал ПАО «Россети Сибирь» «исполнить обязательства по договору от первого апреля 2024 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям».

Также суд постановил взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу Оксаны Андреевой неустойку за нарушение сроков осуществления технологического присоединения за период полтора месяца ожидания в размере 4,9 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 6000 рублей, расходы по оплате услуг нотариуса 2000 рублей, штраф в размере 4964,83 рублей. Также с ПАО «Россети Сибирь» в пользу истца взыскали неустойку в размере 22,8 тыс. рублей.

По решению суда получен исполнительный лист и направлен для исполнения в РОСП Железнодорожного района Улан-Удэ УФССП по Бурятии в апреле 2025 года. До настоящего времени в счет погашения задолженности «Россети» выплатили лишь неустойку в сумме 22,9 тыс. рублей. Однако присоединение к сети не производится. Пристав сообщил Андреевой, что ничего не может сделать, поскольку она, со слов представителя Россети, стоит в очереди на подключение на август 2025 года. Оказалось, что таких граждан, имеющих решение суда на подключение, очень много и судебные приставы не могут ускорить процесс.

Как сообщил юрист Андреевой, «наши дальнейшие действия – это жаловаться на бездействие судебного пристава в надзорные органы и вышестоящему руководству, а также направление жалобы на имя главы Бурятии и его заместителей».

В республике издавна существует проблема дефицита электроэнергии. Для решения этой проблемы необходима дополнительная мощность в 690 МВт. Нагрузка на электросети, в основном построенные еще в советское время, увеличилась, особенно в Улан-Удэ. Власти Бурятии работают над решением этой проблемы, включая модернизацию ТЭЦ-2 и строительство новых энергообъектов, но пока на 2025 год, ситуация зашла в тупик.

Неученье - тьма

Население активно строится, а гарантированное российским законодательством подключение жилья к электричеству в населенных пунктах новых домов в республике не обеспечивается. Причем речь идет не о поселках в поле, а о давно обжитых населенных пунктах. Это не только срывает программу строительства нового жилья в районах республики, но и бьет по программе «Чистый воздух», которая предусматривает перевод частных домов на электроотопление.

Владимир Афанасьев, эксперт в области энергетики, полагает, что причиной проблем граждан является крайняя изношенность электросетевого хозяйства. По его словам, в тарифе на электроэнергию ежегодно предусматриваются средства на ремонт и модернизацию сетей, но в итоге средства используются крайне неэффективно.

В итоге мы видим задержки с присоединением к сетям, чтобы снизить нагрузку на определенных направлениях (и риск технологических аварий на сетях). Отрасль нуждается в массированных вложениях в инфраструктуру со стороны Россетей, поскольку проблемы с подключением осложняют жизнь людей, тормозят экономический рост, а люди просто лишаются элементарных благ цивилизации.


Фото: Номер один

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