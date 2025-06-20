Предприниматели Бурятии смогут представить продукцию на ВЭФ

Центр «Мой бизнес» организует коллективную выставочную витрину на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Там покажут образцы товаров местного производства, уже продающихся на Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, тысячам посетителей форума.

Образец разместят на стенде рядом с QR-кодом со ссылкой прямо на карточку товара на маркетплейсе. Так посетители увидят товар вживую и получат возможность сразу же купить его онлайн.

Также представители центра «Мой бизнес» отметили, что доставка образцов на выставку будет производиться за их счет.

Заявки принимаются только до 25 июня. Необходимо указать габариты продукции в заявке (глубина ячейки стенда – 400 мм).

Подать заявку можно, заполнив яндекс-форму: https://clck.ru/3MfLLJ.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: центр «Мой бизнес»