В Бурятии построят локальную энергосистему на основе малых ГЭС. Соглашение о ее строительстве было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума 19 июня, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Инвестором выступит Производственное объединение «Радиан», а технологическим партнёром АО «МНТО ИНСЭТ». Проекту будет оказана поддержка со стороны правительства Бурятии и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Как отметил министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилёв, малая гидроэнергетика имеет значительный потенциал для развития на территории Дальнего Востока.

- Использование малых ГЭС для энергоснабжения изолированных и труднодоступных территорий Дальнего Востока экономически целесообразно. Их преимуществом среди других ВИЭ является гарантированная выработка электрической мощности и низкая себестоимость производства электроэнергии, что особенно актуально для промышленных потребителей», - сказал Сергей Цивилёв.

Глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул, республика имеет значительный гидропотенциал и нуждается в доступной и дешевой электроэнергии.

- В условиях дефицита электрогенерации, строительство локальной энергосистемы на основе малых ГЭС – это хорошее, современное решение. Мы рады началу сотрудничества с ПО «Радиан» и готовы оказывать необходимую поддержку для создания объектов электрогенерации, - сказал Алексей Цыденов.

Председатель Совета директоров ПО «Радиан» рассказал, что инвестиционный проект внесёт свой вклад в развитие центров обработки данных, которые являются ключевыми драйверами цифровой трансформации экономики России.

- «Радиан» имеет большой опыт решения задач по электрообеспечению и автоматизации производственных процессов на территории Сибири и Дальнего Востока. Мы довольно часто сталкиваемся с тем, что проблема дефицита электроэнергии существует в районах, которые по другим параметрам являются наиболее предпочтительными для размещения там производственных мощностей. Внимательно изучив потребности ряда центров обработки данных и проанализировав экономические результаты проекта, мы решили, что строительство системы малых ГЭС на реках в республике Бурятия станет эффективным способом электроснабжения предприятий такого типа», - сказал Валерий Труфанов.

По словам генерального директора АО «МНТО ИНСЭТ» Якова Бляшко предложения по строительству малых ГЭС на территории Бурятии разработаны специалистами компании на основании результатов десятилетнего периода проведения визуально-инструментального обследования и предпроектной оценки основных водно-энергетических характеристик, разработки расчётно-графических материалов.

- Результат рекогносцировочного визуально-инструментального обследования бассейна реки Баргузин показали, что притоки этой реки, протекающие по территории района, располагают значительным энергетическим потенциалом, который, по нашим данным, составляет не менее 30 МВт. Суммарная установленная мощность предлагаемых к строительству МГЭС в составе двухступенчатых каскадов на притоках р. В. Курумкан, Н. Курумкан и Алла составляет более 17 МВт и наша компания выступит Генеральным проектировщиком, изготовителем и поставщиком всего гидроэнергетического оборудования для этих ГЭС, - отметил Яков Бляшко.

Фото: правительство Бурятии