В Бурятии цены на автомобили будут падать до осени

Известный автоэксперт Сергей Целиков сообщил, что цены на новые и подержанные автомобили будут дешеветь минимум до конца лета. Такой прогноз в беседе с корреспондентом Autonews в кулуарах форума Used Cars Forum 2025 дал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Тут надо понимать, с чем связан изначальный рост цен на вторичке. Он обусловлен подорожанием новых автомобилей, которое продолжалось в течении нескольких лет. Разумеется, оно плавно переносилось и на вторичный рынок. Последний год ситуация обратна — стоимость свежих машин снижается, благодаря огромным скидкам. Соответственно, этот тренд переходит на автомобили с пробегом», — объяснил Сергей Целиков.

Еще одной причиной, по которой дешевеют автомобили с пробегом, аналитик назвал укрепление курса рубля. По его словам, такой ситуации ввозить в Россию параллельные автомобили «стало поинтереснее», что в конечном счете привело к увеличению объема поставок импортных машин в нашу страну и снижению цен на них.

«На данный момент никаких факторов, которые могут увеличить стоимость подержанных машин просто нет. Поэтому летом точно будет продолжаться снижение, а осенью надо будет смотреть на общую экономическую ситуацию, в частности, конечно, на курс валют», — заключил Сергей Целиков.

В Бурятии цены на подержанные иномарки стали падать с весны этого года, по самым ходовым моделям снижение по сравнению с весной 2024 года составило 10-15%. На падение спроса также повлияло снижение за последние три года жизненного уровня среднего класса - основного потребителя бюджетных японских автомобилей.

Фото: loon.site