Экономика и бизнес 21.06.2025 в 16:28

В Бурятии цены на автомобили будут падать до осени

Тем, кто хочет купить еще дешевле, рекомендовано подождать
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Бурятии цены на автомобили будут падать до осени

Известный автоэксперт Сергей Целиков сообщил, что цены на новые и подержанные автомобили будут дешеветь минимум до конца лета. Такой прогноз в беседе с корреспондентом Autonews в кулуарах форума Used Cars Forum 2025 дал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Тут надо понимать, с чем связан изначальный рост цен на вторичке. Он обусловлен подорожанием новых автомобилей, которое продолжалось в течении нескольких лет. Разумеется, оно плавно переносилось и на вторичный рынок. Последний год ситуация обратна — стоимость свежих машин снижается, благодаря огромным скидкам. Соответственно, этот тренд переходит на автомобили с пробегом», — объяснил Сергей Целиков.
Еще одной причиной, по которой дешевеют автомобили с пробегом, аналитик назвал укрепление курса рубля. По его словам, такой ситуации ввозить в Россию параллельные автомобили «стало поинтереснее», что в конечном счете привело к увеличению объема поставок импортных машин в нашу страну и снижению цен на них.
«На данный момент никаких факторов, которые могут увеличить стоимость подержанных машин просто нет. Поэтому летом точно будет продолжаться снижение, а осенью надо будет смотреть на общую экономическую ситуацию, в частности, конечно, на курс валют», — заключил Сергей Целиков.

В Бурятии цены на подержанные иномарки стали падать с весны этого года, по самым ходовым моделям снижение по сравнению с весной 2024 года составило 10-15%. На падение спроса также  повлияло снижение за последние три года жизненного уровня среднего класса - основного потребителя бюджетных японских автомобилей.

Фото: loon.site

Теги
автомобили

Все новости

К тушению сложного пожара в Бурятии привлекут вертолет
21.06.2025 в 17:16
Из больницы Улан-Удэ пропал 70-летний пациент
21.06.2025 в 16:43
В Бурятии цены на автомобили будут падать до осени
21.06.2025 в 16:28
На территории этномузея в Улан-Удэ развесили сотню уютных гамаков
21.06.2025 в 15:37
За один день в Улан-Удэ сгорело два дома
21.06.2025 в 15:16
Читинские чиновники отправятся в колонию из-за ошибок в строительстве
21.06.2025 в 11:00
Глава Сбера предупредил о полной остановке новых инвестиций в России
21.06.2025 в 10:55
В Бурятии установили скульптуру огромного барана
21.06.2025 в 10:24
В Бурятии со вчерашнего дня тушат пожар в СНТ
21.06.2025 в 09:52
Энергетиков наказывают рублем
21.06.2025 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
Энергетиков наказывают рублем
В Бурятии строительство нового жилья уперлось в нехватку электроэнергии
21.06.2025 в 07:00
В Бурятии построят локальную энергосистему на основе малых ГЭС
Соглашение о ее строительстве было подписано на ПМЭФ
20.06.2025 в 16:34
Предприниматели Бурятии смогут представить продукцию на ВЭФ
Восточный экономический форум пройдет в сентябре во Владивостоке
20.06.2025 в 14:23
Бурятским брендам помогут с продажей товаров на «Вайлдберриз»
Государственная поддержка осуществляется в рамках программы «Платформа роста»
20.06.2025 в 13:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru