В Бурятии промаркируют туалетную бумагу и подгузники

Минпромторг РФ предложил в августе начать массовую маркировку зубных щеток и туалетной бумаги.

С 18 августа 2025 года запускается пилотный эксперимент по маркировке зубных щеток, туалетной бумаги, пилок для ногтей, пинцетов, помазков для бритья, ваты, женских прокладок и тампонов, подгузников и прочих санитарно-гигиенических изделий.

В документе о пилотном проекте предлагается провести эксперимент по маркировке с 18 августа 2025 года по 31 августа 2026 года и устанавливается порядок его проведения. Цены на товары немного вырастут.

Это не шутка, а большой бизнес, продвигаемый под флагом борьбы с контрафактом. Однако причина внедрения системы маркировки другая.

Отчисления в системе «Честный знак» связаны с оплатой кодов маркировки, которые приобретают участники оборота товаров для нанесения на продукцию. Стоимость одного кода составляет 50 копеек без учета НДС, и оплачивается за каждую единицу товара, подлежащую маркировке.

Бенефициаром системы «Честный Знак» является бизнес-структура - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы. В масштабах страны зарабатываются миллиарды. Теперь и на туалетной бумаге.

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