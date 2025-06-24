Экономика и бизнес 24.06.2025 в 15:59

В Бурятии промаркируют туалетную бумагу и подгузники

От каждой проданной единицы товара 50 копеек перепадет бизнесменам
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии промаркируют туалетную бумагу и подгузники

 

Минпромторг РФ предложил в августе начать массовую маркировку зубных щеток и туалетной бумаги.

С 18 августа 2025 года запускается пилотный эксперимент по маркировке зубных щеток, туалетной бумаги, пилок для ногтей, пинцетов, помазков для бритья, ваты, женских прокладок и тампонов, подгузников и прочих санитарно-гигиенических изделий. 

В документе о пилотном проекте предлагается провести эксперимент по маркировке с 18 августа 2025 года по 31 августа 2026 года и устанавливается порядок его проведения. Цены на товары немного вырастут.

Это не шутка, а большой бизнес, продвигаемый под флагом борьбы с контрафактом. Однако причина внедрения системы маркировки другая.

Отчисления в системе «Честный знак» связаны с оплатой кодов маркировки, которые приобретают участники оборота товаров для нанесения на продукцию. Стоимость одного кода составляет 50 копеек без учета НДС, и оплачивается за каждую единицу товара, подлежащую маркировке. 

Бенефициаром системы «Честный Знак» является бизнес-структура - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы. В масштабах страны зарабатываются миллиарды. Теперь и на туалетной бумаге.

 

Фото: ru.freepik.com


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