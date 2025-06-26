Экономика и бизнес 26.06.2025 в 11:47

Власти не будут спасать застройщиков от банкротства

Денег на спасение рискованных жилищных стратегий государство не даст
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Текст: Иван Иванов
Власти не будут спасать застройщиков от банкротства

Государство больше не будет помогать застройщикам, оказавшимся на грани банкротства, заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин. Об этом сообщает «РГ».

«Как было с СУ-155 или с Urban Group, когда государство за счёт бюджета спасало — такого больше не будет. Будет обратная история. Мы научились работать с банкротствами застройщиков. Дальше всё будет быстро, оперативно и по-взрослому», — подчеркнул он.

Нежелание вливать деньги в поддержку испытывающих трудности с продажами нового жилья в связи с ростом ключевой ставки вполне объяснимо: денег в бюджете не хватает.

Так дефицит федерального бюджета России за январь-май 2025 года составил 3,39 трлн руб., сообщило Министерство финансов.

Доходы бюджета за этот период достигли 14,732 трлн. руб., что на 3,1% больше, чем в прошлом году, а расходы увеличились на 20,7%, составив 18,125 трлн руб.

Дефицит обусловлен опережающим финансированием в январе и снижением нефтегазовых доходов, пояснили в ведомстве.

 

Фото: Номер один

 

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