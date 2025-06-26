Власти не будут спасать застройщиков от банкротства

Государство больше не будет помогать застройщикам, оказавшимся на грани банкротства, заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин. Об этом сообщает «РГ».

«Как было с СУ-155 или с Urban Group, когда государство за счёт бюджета спасало — такого больше не будет. Будет обратная история. Мы научились работать с банкротствами застройщиков. Дальше всё будет быстро, оперативно и по-взрослому», — подчеркнул он.

Нежелание вливать деньги в поддержку испытывающих трудности с продажами нового жилья в связи с ростом ключевой ставки вполне объяснимо: денег в бюджете не хватает.

Так дефицит федерального бюджета России за январь-май 2025 года составил 3,39 трлн руб., сообщило Министерство финансов.

Доходы бюджета за этот период достигли 14,732 трлн. руб., что на 3,1% больше, чем в прошлом году, а расходы увеличились на 20,7%, составив 18,125 трлн руб.

Дефицит обусловлен опережающим финансированием в январе и снижением нефтегазовых доходов, пояснили в ведомстве.

Фото: Номер один