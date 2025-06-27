Австралийцы помогут монголам завалить Китай медью и золотом

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар встретился с руководителем медного бизнеса компании «Rio Tinto» Кэти Джексон. В ходе встречи премьер-министр Занданшатар высказал свою позицию по реализации постановления №103 «Об увеличении выгод Монголии от месторождения Оюу Толгой», принятого Великим Государственным Хуралом Монголии в 2021 году, сообщает ИА «Монцамэ».

Премьер-министр подчеркнул необходимость комплексного рассмотрения вопросов, связанных с проектом «Оюу Толгой», для обеспечения выгод для Монголии. Он подчеркнул, что стороны должны работать сообща для решения таких вопросов, как прозрачность операций, закупок, налогообложения и окружающей среды, особенно водопользования, и предложил создать рабочую группу специалистов по этим вопросам. Руководитель медного бизнеса компании «Rio Tinto» Кэти Джексон выразила готовность сесть за стол переговоров и решить все вопросы.

Rio Tinto Group — австралийско-британский концерн, третья по величине в мире транснациональная горно-металлургическая компания. Управление группой осуществляется из Мельбурна и Лондона. Основными регионами деятельности являются Австралия, Канада, США, Бразилия, Монголия, Гвинея, Мадагаскар и ЮАР, более половины продаж приходятся на Китай.

Австралийская горнодобывающая компания Rio Tinto запустила подземную добычу медной руды на руднике «Оюу Толгой» в пустыне Гоби в 2023 году.

Разработка самого месторождения началась еще в 2011 г., а в 2015 г. стартовало строительство шахты.

Изначально инвестиции в подземную добычу оценили в 5,3 млрд долларов, а ее запуск планировался в 2020 г. Открытие переносилось несколько раз из-за пандемии коронавируса, а позже - из-за конфликта Rio Tinto и правительства Монголии, которое хотело заключить новое, более выгодное для себя соглашение.

В январе 2022 г. компании и государству удалось прийти к соглашению. Монголии списали «заем» в 2,4 млрд. долларов. Rio Tinto была вынуждена оплатить оставшиеся тогда для завершения строительства шахты $1,75 млрд. Кроме того, компания взяла на себя дополнительные социальные обязательства. В декабре того же года Rio Tinto за 3,1 млрд. долларов выкупила контрольный пакет акций рудника у канадской компании Turquoise Hill Resource. Сейчас Rio Tinto принадлежат 66% его акций, тогда как монгольскому правительству – 34%.

Таким образом, рудник в Монголии обошелся ее владельцам более чем в 7 млрд. долларов. К 2028 г. производство меди на руднике «Оюу Толгой» должно достигнуть 450 тыс. тонн в годовом отношении. По расчетам компании, эти объемы можно будет поддерживать до 2036 г.

Сейчас открытая разработка на «Оюу Толгой» позволяет получать 150 тыс. т меди в концентрате и около 120 тыс. унций золота в год. Разведанные ресурсы медно-золотого месторождения «Оюу Толгой» составляют 2,7 млн. т меди и 1,7 млн. унций золота.

Фото: loon.site