Отели и гостевые дома Бурятии призывают пройти самооценку с государственной поддержкой

Владельцам всех коллективных средств размещения (КСР) — от гостиниц до кемпингов и баз отдыха — в рамках новой системы классификации предстоит пройти до 1 сентября 2025 года самооценку.

Даже если сейчас объект классифицирован и находится в реестре, но самооценка не пройдена, осуществить эту процедуру необходимо. С 1 сентября средства размещения, не прошедшие процедуру самооценки, не смогут размещать информацию о своей деятельности на агрегаторах.

Объекты, не уложившиеся в срок, рискуют попасть под санкции: их деятельность будет признана незаконной, а контрольно-надзорные органы будут вправе выписывать штрафы и формировать предписания об устранении нарушений.

Чтобы владельцы бизнеса сферы гостеприимства могли спокойно и эффективно провести туристический сезон, Центр «Мой Бизнес» предлагает услугу по сопровождению самооценки гостиниц и иных средств размещения, а также их классификации «звездности».

Процедура самооценки не является чрезмерно сложной, тем не менее, как показывает практика, у бизнеса возникает множество вопросов по ее корректному прохождению и подготовке документов.

Пройти самооценку с экспертами Центра «Мой Бизнес» – значительно проще и надежнее. Наши специалисты помогут разобраться в требованиях, правильно заполнить документы и избежать ошибок.

Почему важно пройти самооценку?

Только КСР, включенные в официальный реестр после 1 сентября 2025 года, смогут легально работать и продвигаться на агрегаторах.

Агрегаторы и сервисы бронирования обязаны будут указывать ссылку на запись объекта в реестре, где туристы смогут увидеть присвоенную категорию (звезды) и информацию об услугах.

Это ключевой фактор доверия для гостей: туристы получат четкое понимание, какой уровень сервиса и комфорта их ожидает.

Не откладывайте на последний момент и не рискуйте своей деятельностью и репутацией! Успейте пройти обязательную самооценку до 1 сентября 2025 года.

Обращайтесь в Центр «Мой Бизнес» уже сегодня для получения консультации и помощи в прохождении процедуры.

Телефон горячей линии: 8-800-30-30-123.

Ждем вас по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 65 (требуется предварительная онлайн-запись).

Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: loon.site