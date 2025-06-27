Экономика и бизнес 27.06.2025 в 13:30

Отели и гостевые дома Бурятии призывают пройти самооценку с государственной поддержкой

В рамках новой системы классификации эту процедуру нужно пройти до 1 сентября 2025 года
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Отели и гостевые дома Бурятии призывают пройти самооценку с государственной поддержкой

Владельцам всех коллективных средств размещения (КСР) — от гостиниц до кемпингов и баз отдыха — в рамках новой системы классификации предстоит пройти до 1 сентября 2025 года самооценку.

Даже если сейчас объект классифицирован и находится в реестре, но самооценка не пройдена, осуществить эту процедуру необходимо. С 1 сентября средства размещения, не прошедшие процедуру самооценки, не смогут размещать информацию о своей деятельности на агрегаторах.

Объекты, не уложившиеся в срок, рискуют попасть под санкции: их деятельность будет признана незаконной, а контрольно-надзорные органы будут вправе выписывать штрафы и формировать предписания об устранении нарушений.

Чтобы владельцы бизнеса сферы гостеприимства могли спокойно и эффективно провести туристический сезон, Центр «Мой Бизнес» предлагает услугу по сопровождению самооценки гостиниц и иных средств размещения, а также их классификации «звездности».

Процедура самооценки не является чрезмерно сложной, тем не менее, как показывает практика, у бизнеса возникает множество вопросов по ее корректному прохождению и подготовке документов.

Пройти самооценку с экспертами Центра «Мой Бизнес» – значительно проще и надежнее. Наши специалисты помогут разобраться в требованиях, правильно заполнить документы и избежать ошибок.

Почему важно пройти самооценку?

Только КСР, включенные в официальный реестр после 1 сентября 2025 года, смогут легально работать и продвигаться на агрегаторах.

Агрегаторы и сервисы бронирования обязаны будут указывать ссылку на запись объекта в реестре, где туристы смогут увидеть присвоенную категорию (звезды) и информацию об услугах.

Это ключевой фактор доверия для гостей: туристы получат четкое понимание, какой уровень сервиса и комфорта их ожидает.

Не откладывайте на последний момент и не рискуйте своей деятельностью и репутацией! Успейте пройти обязательную самооценку до 1 сентября 2025 года.

Обращайтесь в Центр «Мой Бизнес» уже сегодня для получения консультации и помощи в прохождении процедуры.

Телефон горячей линии: 8-800-30-30-123.

Ждем вас по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 65 (требуется предварительная онлайн-запись).

Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото: loon.site

Теги
министерство промышленности бурятии центр мой бизнес улан-удэ

Все новости

Отели и гостевые дома Бурятии призывают пройти самооценку с государственной поддержкой
27.06.2025 в 13:30
В Улан-Удэ стартует третий этап капитального ремонта трамвайных путей
27.06.2025 в 13:03
В столице Бурятии приступили к проектированию Кванториума
27.06.2025 в 12:28
В Бурятии набирает обороты реформа местного самоуправления
27.06.2025 в 12:18
Жительница Бурятии оформила кредит на умершую мать
27.06.2025 в 12:18
Улан-удэнец не смог оплатить проезд и обвинил в краже карты водителя автобуса
27.06.2025 в 11:58
В Заиграевском районе Бурятии появится новый лес
27.06.2025 в 11:15
Австралийцы помогут монголам завалить Китай медью и золотом
27.06.2025 в 10:43
В Иркутске доработали новый авиалайнер с отечественными двигателями
27.06.2025 в 10:20
Артистка Бурятского драмтеатра получила премию «Золотая маска»
27.06.2025 в 10:10
ЗУРХАЙ
с 25 июня по 1 июля

Читайте также
Австралийцы помогут монголам завалить Китай медью и золотом
К 2028 году производство меди на монгольском руднике «Oюу Толгой» должно достигнуть 450 тыс. тонн в год
27.06.2025 в 10:43
Власти не будут спасать застройщиков от банкротства
Денег на спасение рискованных жилищных стратегий государство не даст
26.06.2025 в 11:47
Смена вывески — не просто дизайн: маркетплейс здоровья «Здравсити» меняет подход
25.06.2025 в 18:30
Категории B, C, D, E для машинистов экскаватора: как выбрать правильную программу обучения в зависимости от мощности техники
25.06.2025 в 17:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru