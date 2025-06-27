В Бурятии с 1 июля ставка по ипотеке снизится на 1%

«Сбер» с 30 июня на 1% снизит ставки по потребительским кредитам и вкладам, а с 1 июля - по ипотеке (в диапазоне 0,5–2%). 10 июня банк уже объявлял о снижении ставок вслед за решением ЦБ понизить ключевую ставку до 20%

- Сбербанк с 1 июля снизит ставки по ипотеке на 0,5–2% в зависимости от первоначального взноса, а также введет скидку на 1% на кредиты ИЖС для строительства быстровозводимых домов, - сообщили РБК в кредитной организации.

Схожее решение принял и ВТБ.

20 июня зампред правления банка Александр Пахомов объявил о новом снижении ставок по рыночной и комбинированной ипотеке на жилье в новостройках.

В Бурятии это «снижение» назвали смешным.

- Ну один процент, это ни о чем, никак это не повлияет, более-менее начнется оживляться спрос с 15% годовых, а так это даже смешно рассматривать как меру, которая двинет продажи вверх. Нет, не двинет. Пока рынок вниз, - сообщила улан-удэнский риелтор Анастасия Петрова.

С 1 июля минимальные ставки на Домклик составят: от 21,4% на покупку новостройки, от 21,8% на покупку вторичного жилья, от 21,8% по программе «Строительство жилого дома».

Речь идет о программах ипотеки без господдержки. Ипотека по-прежнему остается недоступной.

Фото: loon.site