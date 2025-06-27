Экономика и бизнес 27.06.2025 в 18:18

ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии 2 миллиарда рублей с начала года

Структурные подразделения РЖД, дочерние общества компании являются одним из крупнейших налогоплательщиков республики
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Текст: Служба информации "Номер один"
ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии 2 миллиарда рублей с начала года

Структурные подразделения РЖД, а также дочерние общества компании, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, в январе – мае перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации 13,3 млрд рублей налогов и взносов.

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило более 11 млрд руб. В бюджет Бурятии направлено 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

По другим регионам налоговые выплаты составили: в бюджет Забайкальского края – около 200 млн руб; в бюджет Якутии – 4,2 млн руб.

Структурные подразделения РЖД, дочерние общества компании, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Бурятии.


Фото: vszd.rzd.ru

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