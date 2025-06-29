Экономика и бизнес 29.06.2025 в 09:45

Китайская свинина пошла на колбасу

КНР начал массовые поставки замороженного мяса через Забайкальск
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Текст: Иван Иванов
Китайская свинина пошла на колбасу
Фото: Номер один

Первый контейнерный терминал Санкт-Петербурге (входит  в «Глобал Портс», холдинг ГК «Дело») принял первую партию сорокафутовых автономных рефрижераторных контейнеров с замороженной мясной продукцией в рамках нового регулярного мультимодального сервиса из Китая, сообщает ИА «Infranews» со ссылкой на «Глобал Портс».

Организатором проекта выступает мясокомбинат ПАО «Группа Черкизово», при участии «Глобал Портс», «Рефагротранс» и ГК «Новик». 
Сервисом предусмотрена отправка рефконтейнеров в составе контейнерных поездов из китайской провинции Гирин через пограничный переход Забайкальск в Санкт-Петербург, где контейнеры перегружают с поезда на судно морской линии «Новик» для доставки в Калининград. Мясо затем поступает на переработку на комбинат в Калининграде и затем в виде полуфабрикатов в автономных рефконтейнерах отправляется обратно в Москву. Общее транзитное время от погрузки в Китай до выгрузки готовой продукции на складе в Москве составляет 35-40 дней.
В Бурятию также поставляется колбасная продукция из Москвы.

Теги
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