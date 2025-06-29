Китайская свинина пошла на колбасу

Первый контейнерный терминал Санкт-Петербурге (входит в «Глобал Портс», холдинг ГК «Дело») принял первую партию сорокафутовых автономных рефрижераторных контейнеров с замороженной мясной продукцией в рамках нового регулярного мультимодального сервиса из Китая, сообщает ИА «Infranews» со ссылкой на «Глобал Портс».



Организатором проекта выступает мясокомбинат ПАО «Группа Черкизово», при участии «Глобал Портс», «Рефагротранс» и ГК «Новик».

Сервисом предусмотрена отправка рефконтейнеров в составе контейнерных поездов из китайской провинции Гирин через пограничный переход Забайкальск в Санкт-Петербург, где контейнеры перегружают с поезда на судно морской линии «Новик» для доставки в Калининград. Мясо затем поступает на переработку на комбинат в Калининграде и затем в виде полуфабрикатов в автономных рефконтейнерах отправляется обратно в Москву. Общее транзитное время от погрузки в Китай до выгрузки готовой продукции на складе в Москве составляет 35-40 дней.

В Бурятию также поставляется колбасная продукция из Москвы.