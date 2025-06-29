Экономика и бизнес 29.06.2025 в 14:09

Британская компания не доплатила кочевникам Якутии

Родовая кочевая община  высудила пять миллионов рублей у владельцев месторождения серебра
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Текст: Иван Иванов
Британская компания не доплатила кочевникам Якутии
Фото: freepik.com

Якутской родовой кочевой общине пришлось судиться с добывающей серебро компанией, чтобы получить причитающиеся ей компенсационные выплаты.
Компания по добыче серебра АО «Прогноз» с момента начала разработки месторождения в 2017 году, обязалось  выплачивать кочевой родовой общине «Мявчан» из Кобяйского улуса Якутии ежегодно по 661 тысячи рублей. Деньги должны были пойти на  компенсационные выплаты от ущерба в результате строительства и эксплуатации карьера на месторождении "Вертикальное". Об этом сообщило ИА SakhaTime.

Всего до конца 2024 года на расчетный счет СХПК КРО "Мявчан" (без учета платежа за 2024 год) должна была поступить сумма в общем размере 5 млн 288 тысяч рублей.
Однако по факту добывающая компания выплатила всего лишь 1,3 млн рублей. 

Суд в Якутии, куда обратилась родовая община за защитой своих нарушенных прав, констатировал, что АО «Прогноз» осуществляет хозяйственную деятельность на территории традиционного природопользования малочисленных народов в Кобяйском улусе, а учитывая выводы этнологической экспертизы, родовая община вправе требовать компенсационные выплаты.

В итоге суд взыскал с АО "Прогноз" в пользу местных Сельскохозяйственного производственного кооператива кочевая родовая община "Мявчан" 4 986 346 рублей. 

АО «Прогноз» принадлежит британцам. Корпоративный офис компании Silver Bear Resources Plc расположен в Лондоне по адресу: 45 King William Street.

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