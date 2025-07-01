Экономика и бизнес 01.07.2025 в 16:09

«Ростелеком» призывает соблюдать правила проведения земляных работ

Количество повреждений линий связи в республике продолжает расти
A- A+
Текст: Андрей Константинов
«Ростелеком» призывает соблюдать правила проведения земляных работ
Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
«Ростелеком» напоминает руководителям организаций и жителям Бурятии о необходимости соблюдения «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», чтобы избежать повреждений кабеля. В Бурятии провайдер обслуживает линии связи протяженностью более 16 000 км.

Как сообщили в пресс-службе компании, к сожалению, количество повреждений линий связи продолжает расти, несмотря на все предупреждения о необходимости соблюдать осторожность при проведении любых видов работ в охранной зоне. При этом алгоритм согласования строительных мероприятий достаточно прост.

Проведение любых земляных работ вблизи охранных зон линий и сооружений связи должно быть согласовано с местными администрациями и проводиться в присутствии сотрудника оператора связи.

Перед проведением земляных работ юридические и физические лица должны не позднее чем за три рабочих дня до начала работ подать заявку по бесплатному многоканальному телефону компании 8 800 300-02-34. Также за получением разрешения необходимо обратиться в администрации Советского, Октябрьского или Железнодорожного района города Улан-Удэ, в районах Бурятии — в сельские администрации.

«Чаще всего обрывы кабеля начинаются в летний период во время ремонта и строительства зданий, ограждений, подземных коммуникаций: колодцев и выгребных ям. Подобные аварии могут нанести ущерб не только операторам, но и населению, которое может остаться без интернета, телевидения и телефонной связи. Также в таких случаях возможно нарушение работы сетей связи коммерческих и государственных организаций, служб экстренной помощи», — подчеркнул технический директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Арсалан Дамдинов.

«Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 578 от 9 июня 1995 г.
Теги
Ростелеком

Все новости

Экс-чиновника мэрии Улан-Удэ будут судить за миллионную взятку
02.07.2025 в 17:58
В парке «Мемориал Победы» заработали фонтаны
02.07.2025 в 17:50
В Улан-Удэ вновь повысится стоимость проезда
02.07.2025 в 17:38
Жители Бурятии примут участие в конкурсе «Бережливый Дальний Восток»
02.07.2025 в 17:38
В Бурятии отметят лучшие семьи республики
02.07.2025 в 17:22
В Улан-Удэ активно обновляют дороги возле соцобъектов
02.07.2025 в 17:14
Роспотребнадзор объяснил, почему закрылись закусочные на Хаиме
02.07.2025 в 16:57
В центре Улан-Удэ ограничили движение еще на одном участке
02.07.2025 в 16:15
Фермеры Бурятии приобрели голштинскую породу КРС в рамках нацпроекта
02.07.2025 в 15:50
В Улан-Удэ проверяют содержание придомовых территорий
02.07.2025 в 15:32
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

Читайте также
МегаФон улучшил мобильную сеть в Бурятии
Сейчас 80% абонентов МегаФона в республике используют устройства с поддержкой 4G
02.07.2025 в 13:58
МТС подключила к сети еще 10 малых населённых пунктов Бурятии
Быстрый интернет запущен в селах, где проживает менее 500 человек
02.07.2025 в 12:58
Бурятия стала лидером по количеству модульных отелей
За последние три года в республике реализовано 54 проекта по модульным отелям
01.07.2025 в 11:31
Бурятия и Мьянма обсудили сотрудничество в области промышленности, туризма, образования и медицины
Делегация посетила Улан-Удэнский авиационный завод, ЛВРЗ и поселок Турка
30.06.2025 в 17:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru