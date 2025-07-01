«Ростелеком» призывает соблюдать правила проведения земляных работ

«Ростелеком» напоминает руководителям организаций и жителям Бурятии о необходимости соблюдения «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», чтобы избежать повреждений кабеля. В Бурятии провайдер обслуживает линии связи протяженностью более 16 000 км.Как сообщили в пресс-службе компании, к сожалению, количество повреждений линий связи продолжает расти, несмотря на все предупреждения о необходимости соблюдать осторожность при проведении любых видов работ в охранной зоне. При этом алгоритм согласования строительных мероприятий достаточно прост.Проведение любых земляных работ вблизи охранных зон линий и сооружений связи должно быть согласовано с местными администрациями и проводиться в присутствии сотрудника оператора связи.Перед проведением земляных работ юридические и физические лица должны не позднее чем за три рабочих дня до начала работ подать заявку по бесплатному многоканальному телефону компании 8 800 300-02-34. Также за получением разрешения необходимо обратиться в администрации Советского, Октябрьского или Железнодорожного района города Улан-Удэ, в районах Бурятии — в сельские администрации.«Чаще всего обрывы кабеля начинаются в летний период во время ремонта и строительства зданий, ограждений, подземных коммуникаций: колодцев и выгребных ям. Подобные аварии могут нанести ущерб не только операторам, но и населению, которое может остаться без интернета, телевидения и телефонной связи. Также в таких случаях возможно нарушение работы сетей связи коммерческих и государственных организаций, служб экстренной помощи», — подчеркнул технический директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Арсалан Дамдинов.«Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 578 от 9 июня 1995 г.