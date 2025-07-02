Экономика и бизнес 02.07.2025 в 13:58

МегаФон улучшил мобильную сеть в Бурятии

Сейчас 80% абонентов МегаФона в республике используют устройства с поддержкой 4G
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Текст: Иван Иванов
МегаФон улучшил мобильную сеть в Бурятии
Фото: предоставлено компанией МегаФон
Абоненты МегаФона в Бурятии активнее используют интернет: за весну 2025 года потребляемый трафик вырос на 21% по сравнению с прошлым годом. Чтобы улучшить качество связи и увеличить скорость загрузки на мобильных устройствах, компания внедрила новые настройки распределения частот на базовых станциях республики.

Сейчас 80% абонентов МегаФона в Бурятии используют устройства с поддержкой 4G, что на 2% больше, чем годом ранее. Вместе с этим вырос и объём потребляемых онлайн-данных. Как показывает аналитика, за март-май 2025 года жители Бурятии загрузили на 21% больше данных, чем за аналогичный период прошлого года.

Чтобы быстро и с минимальными затратами модернизировать телеком-инфраструктуру, оператор провёл комплекс дополнительных настроек оборудования. 

Настройки сети сначала протестировали на небольшой территории. Когда же они показали эффективность, их внедрили в большинстве российских регионов, в том числе Бурятии.

«В 2024 году МегаФон построил и модернизировал более 250 базовых станций в Бурятии, а с начала 2025 года – ещё около 100 Также мы оптимизировали работу оборудования, что значительно снизило нагрузку на сеть», — отметила директор МегаФона в Республике Бурятия Олеся Степанова.
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