МегаФон улучшил мобильную сеть в Бурятии

Абоненты МегаФона в Бурятии активнее используют интернет: за весну 2025 года потребляемый трафик вырос на 21% по сравнению с прошлым годом. Чтобы улучшить качество связи и увеличить скорость загрузки на мобильных устройствах, компания внедрила новые настройки распределения частот на базовых станциях республики.Сейчас 80% абонентов МегаФона в Бурятии используют устройства с поддержкой 4G, что на 2% больше, чем годом ранее. Вместе с этим вырос и объём потребляемых онлайн-данных. Как показывает аналитика, за март-май 2025 года жители Бурятии загрузили на 21% больше данных, чем за аналогичный период прошлого года.Чтобы быстро и с минимальными затратами модернизировать телеком-инфраструктуру, оператор провёл комплекс дополнительных настроек оборудования.Настройки сети сначала протестировали на небольшой территории. Когда же они показали эффективность, их внедрили в большинстве российских регионов, в том числе Бурятии.«В 2024 году МегаФон построил и модернизировал более 250 базовых станций в Бурятии, а с начала 2025 года – ещё около 100 Также мы оптимизировали работу оборудования, что значительно снизило нагрузку на сеть», — отметила директор МегаФона в Республике Бурятия Олеся Степанова.