Экономика и бизнес 06.07.2025 в 11:40

В ВТБ ожидают обвала рубля в ближайшие месяцы

Курс рубля укрепился к доллару почти на 45% с начала 2025 года и ему настала пора падать

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Текст: Иван Иванов
В ВТБ ожидают обвала рубля в ближайшие месяцы

Топ-менеджер ВТБ призвал население готовиться к падению рубля в ближайшие месяцы. ВТБ считает, что курс рубля уже достиг максимальных значений и во второй половине текущего года будет снижаться, сказал первый заместитель президента — председателя правления, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов. «Я думаю, что он находится сейчас на максимальных значениях и дальше сильно уже не вырастет… Около 90 рублей за доллар прогнозируем к концу 2025 года», — сказал Пьянов в интервью Reuters во время Финансового конгресса Банка России. Об этом сообщает Ura.ru.

С начала года рубль укрепился почти на 45% и он негативно влияет на доходы экспортёров и бюджет. Но одновременно может ускорится инфляция, поскольку многие товары - от автомобилей до бананов - Россия завозит из-за границы за валюту.


Фото: "Номер один"

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