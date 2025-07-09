Экономика и бизнес 09.07.2025 в 09:39

ВСЖД примет на работу почти 1100 выпускников железнодорожных вузов и колледжей

Прибытие 50 техников и инженеров из числа выпускников целевого обучения 2025 года ожидается на станциях БАМа
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Текст: Андрей Константинов
ВСЖД примет на работу почти 1100 выпускников железнодорожных вузов и колледжей
Фото: company.rzd.ru
Без малого 1100 выпускников Иркутского государственного университета путей сообщения (ИрГУПС) и Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта (УУКЖТ) будут распределены нынче на предприятия Восточно-Сибирской железной дороги, сообщила пресс-служба ВСЖД. 

Основная часть молодых специалистов будет направлена в структурные подразделения по управлению движением, пополнит предприятия локомотивного, вагонного и путевого хозяйств, а также службы автоматики, телемеханики и связи. В том числе, прибытие 50 техников и инженеров из числа выпускников целевого обучения 2025 года ожидается на станциях БАМа.

Большинство из вчерашних студентов обучались по целевым направлениям от предприятий магистрали. Такой подход означает, что после окончания учебного заведения молодой специалист получает гарантированное рабочее место на предприятии, что является важным фактором для их дальнейшего карьерного роста.

В текущем году сразу 12 выпускников ИрГУПС и УУКЖТ были отмечены за особые успехи в обучении. Вместе с дипломом с отличием им были вручены именные часы заместителя генерального директора ОАО «РЖД» - начальника Восточно-Сибирской железной дороги.

Высокий уровень образовательной подготовки в этом году продемонстрировали выпускники лицеев ОАО «РЖД», расположенных в городах Иркутской области и Бурятии. Из 190 одиннадцатиклассников награду «За особые успехи в учении» I и II степени получили 36 человек. Традиционно в числе наиболее популярных направлений дальнейшего обучения выпускников этих школ – ведущие железнодорожные вузы страны.
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