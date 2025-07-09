Эпоха нефтяного процветания заканчивается. Нефтегазовые доходы бюджета (НГД) продолжают сокращаться: в июне, по данным Минфина, они составили 494,8 млрд. рублей, что на 33,7% меньше, чем в июне прошлого года. До этого почти столь же сильное падение в годовом исчислении произошло в мае.

Основная причина происходящего — в падении цен на нефть в последние месяцы. Об этом сообщают «Известия». В июне, как видим, не помог даже кратковременный взлет, связанный с геополитической ситуацией на Ближнем Востоке.

Морской экспорт российской нефти в июне упал на 6,5% к маю и составил 3,43 млн. баррелей в сутки (минимум за предыдущие 4 месяца).

Основные покупатели - Индия и Китай сократили закупки на 1,2% и 15% соответственно. Июль и август наверняка будут не лучшими и принесут снижение экспорта, поскольку на рынке наблюдается избыток предложения. Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК массово наращивают добычу нефти, с целью передела рынка сбыта углеводов, что снижает цены.

От стоимости нефти зависит наполнение федерального бюджета. А также объёмы трансфертов Бурятии и ассигнований на социальные цели.

Фото: loon.site