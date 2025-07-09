Экономика и бизнес 09.07.2025 в 10:46

В Бурятии открыто движение поездов по новому разъезду на перегоне БАМа Агней-Анамакит

Новый разъезд проходит у самого подножия Верхнеангарского горного хребта и пересекает горные реки
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии открыто движение поездов по новому разъезду на перегоне БАМа Агней-Анамакит
В Бурятии на Восточно-Сибирской железной дороге открыто движение поездов по новому разъезду 1220 км на перегоне Агней – Анамакит, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Работы велись в комплексе мероприятий по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Всего уложено 3,1 км нового пути, смонтировано 8 стрелочных переводов, 61 км кабеля системы сигнализации, централизации и блокировки и 5,5 км контактной сети.

Новый разъезд проходит у самого подножия Верхнеангарского горного хребта и пересекает горные реки, из-за сложного рельефа местности, строителями было отсыпано 74 тыс кубометров земляного полотна, а также возведено пять мостов общей протяженностью почти 80 метров. 

Ввод в строй разъезда на перегоне Агней – Анамакит способствует повышению провозной способности линии Северобайкальск – Таксимо.
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