В Бурятии открыто движение поездов по новому разъезду на перегоне БАМа Агней-Анамакит

В Бурятии на Восточно-Сибирской железной дороге открыто движение поездов по новому разъезду 1220 км на перегоне Агней – Анамакит, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Работы велись в комплексе мероприятий по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Всего уложено 3,1 км нового пути, смонтировано 8 стрелочных переводов, 61 км кабеля системы сигнализации, централизации и блокировки и 5,5 км контактной сети.Новый разъезд проходит у самого подножия Верхнеангарского горного хребта и пересекает горные реки, из-за сложного рельефа местности, строителями было отсыпано 74 тыс кубометров земляного полотна, а также возведено пять мостов общей протяженностью почти 80 метров.Ввод в строй разъезда на перегоне Агней – Анамакит способствует повышению провозной способности линии Северобайкальск – Таксимо.