Экономика и бизнес 09.07.2025 в 16:06

Улан-удэнский аэропорт обслужил 400 тысяч пассажиров с начала года

Рост пассажиропотока составил 14,2 процента
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Текст: Служба информации "Номер один"
Улан-удэнский аэропорт обслужил 400 тысяч пассажиров с начала года

Улан-Удэнский аэропорт «Байкал» преодолел сегодня планку в 400 000 пассажиров.

- Аэропорт Байкал обслужил 400000 пассажиров с начала года! Это стало возможным только благодаря вам. Рост пассажиропотока плюс 14,2% — мы развиваемся быстрее отрасли, потому что вы выбираете нас для путешествий к Байкалу. Спасибо за ваше доверие и поддержку! – сообщила пресс-служба аэропорта.

Напомним, недавно аэропорт ставил рекорд по количеству пассажиров в сутки. 28 июня 2025 года аэропорт обслужил 3938 пассажиров за сутки – это рекорд, превзошедший пиковые показатели прошлых лет.

 

Фото: Номер один

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