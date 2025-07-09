Улан-удэнский аэропорт обслужил 400 тысяч пассажиров с начала года

Улан-Удэнский аэропорт «Байкал» преодолел сегодня планку в 400 000 пассажиров.

- Аэропорт Байкал обслужил 400000 пассажиров с начала года! Это стало возможным только благодаря вам. Рост пассажиропотока плюс 14,2% — мы развиваемся быстрее отрасли, потому что вы выбираете нас для путешествий к Байкалу. Спасибо за ваше доверие и поддержку! – сообщила пресс-служба аэропорта.

Напомним, недавно аэропорт ставил рекорд по количеству пассажиров в сутки. 28 июня 2025 года аэропорт обслужил 3938 пассажиров за сутки – это рекорд, превзошедший пиковые показатели прошлых лет.

Фото: Номер один