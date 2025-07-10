Британские банки обеспечат финансирование метро Улан-Батора

Мэр Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатар и со-руководитель отдела по привлечению клиентов в глобальном бизнесе экспортно-кредитного агентства Великобритании (UKEF) Эмма Томас подписали Меморандум о взаимопонимании.

В соответствии с этим документом, британские товары и услуги будут использоваться для реализации потенциальных проектов, направленных на развитие инфраструктуры Монголии, включая финансирование сектора общественного транспорта и прежде всего проекта строительства столичного метро. Также будет оказана поддержка в финансировании этих инициатив.

Мэр города подчеркнул, что проект строительства метро в представляет собой не только важный стратегический шаг для снижения транспортной нагрузки, но и начало нового этапа экономического сотрудничества между Великобританией и Монголией.

«Улан-Батор уже заключил соглашение с банком JP Morgan и с апреля этого года проводит анализ финансовой отчетности столицы за последние три года. В дальнейшем будет проведён анализ соответствующих законов и нормативных актов, а также осуществлена работа по привлечению финансирования на международном рынке и представлению проекта в UKEF", - добавил мэр Нямбаатар.

Проект метро рассчитан на перевозку 17200 пассажиров в час и охватывает маршрут длиной 19,4 км от городского района Толгойт до Амгалана, включая 15 станций и депо.

Его реализация позволит уменьшить нагрузку на автомобильные дороги города на 10% и увеличить среднюю скорость движения на 18%. Согласно обновленному технико-экономическому обоснованию, время поездки сократится с 45 минут на автобусе до 15 минут на метро, а также проект будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в зонах вокруг станций.

В настоящее время проводится международный открытый тендер на выбор подрядчика, состоящий из двух этапов. На первом этапе заявки подали 27 участников из шести стран, и сейчас готовится второй этап тендера для этих претендентов.

Основная борьба развернётся между четырьмя странами, умеющими строить высокотехнологичное метро - Японией, США, Китаем и Кореей.

Фото: loon.site