Доллар падает, удешевляя импорт. Власти никак не могут ослабить рубль, чтобы закрыть бюджетный дефицит.

- По данным Investing, на конец вчерашнего дня пара доллар/рубль на рынке Форекс упала на 5,25%, до 74. На межбанковском рынке, по данным «Финама» доллар теряет 5,23% и находится у ₽74,05. Падение было резким, до него курс держался выше ₽77, -сообщает РБК.

Тем временем сентябрьский фьючерс на Мосбирже снижается лишь на 0,25%, до 80,8 рублей. Официальный курс доллара на 11 июля был установлен на уровне ₽77,9029. И хотя ниже ₽78 он не был с мая 2023 года, по сравнению с 10 июля доллар снизился не так сильно — на 26,98 коп.

Резко подешевел к рублю не только доллар, но и евро. На межбанковском рынке курс европейской валюты, по данным «Финама», упал на 5,54%, до ₽86,505.

Чтобы сократить дефицит бюджета властям необходим доллар на уровне свыше 100 руб. за американскую единицу. Дефицит федерального бюджета России по итогам первого полугодия 2025 года составил около 3,7 трлн. руб.

Но пока у них ничего не получается, рубль никак не хочет падать. В стране произошла разбалансировка финансовой системы и ситуацию может изменить только резкое снижение ключевой ставки ЦБ - считают аналитики.

Фото: loon.site