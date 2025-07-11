Экономика и бизнес 11.07.2025 в 13:53

Энергетики «Россети Сибирь» в разгар лета готовят электрические сети Бурятии к зиме

Уже выполнено более половины запланированных работ
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Текст: Андрей Константинов
Энергетики «Россети Сибирь» в разгар лета готовят электрические сети Бурятии к зиме
Фото: пресс-служба «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго»
В Бурятии энергетики реализуют ремонтную программу филиала «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго». По традиции и в соответствии с графиком, основные работы выпадают на летние месяцы. Специалисты уже отремонтировали более 130 трансформаторных подстанций, заменили 750 дефектных опор и расчистили от растительности более 600 гектаров просек. Это 57% от всех запланированных на лето ремонтных работ.

На прошлой неделе энергетики обновили линии электропередачи на улице Каменной в поселке Дивизионный, жители которой много лет жаловались на качество электроснабжения. Также масштабные ремонтные работы проводятся в поселке Кормушка и на Левом берегу по улице Грачевского. А в столице региона в этом году планируют заменить 9 километров воздушных линий электропередачи, 230 опор и более километра кабельных линий.

– Работа идет уже практически с февраля. О выполнении городской ремонтной программы по Улан-Удэ мы можем говорить примерно на 40%, при этом отставаний нет, движемся по графику. Город будет подготовлен к отопительному сезону в полном соответствии с утвержденной ремонтной программой, с поставленными задачами мы справимся, – отметил директор производственного отделения «Городские электрические сети» филиала «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» Сергей Стариков.

Кроме того, энергетики уделят внимание дачным сетям. Сейчас полным ходом идет ремонт трансформаторов в ДНТ «Подснежник».

– Наша ремонтная бригада провела полное техническое обслуживание – заменили предохранители и автоматы, очистили изоляторы. Делаем всё, чтобы обеспечить надежное электроснабжение жителей, – рассказал мастер Городского РЭС филиала «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» Валерий Сафонов.

В этом году финансирование ремонтной программы существенно сокращено. Энергетики рассчитывают увеличить объем ремонтов в следующем году, однако это станет возможным лишь в случае заключения регуляторного соглашения.
Теги
энергетика

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