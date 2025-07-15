В Иркутске построят новый аэропорт

Строительство будет запущено в селе Шелехово Тайшетского района Иркутской области. Земля под строительство уже куплена, документация разработана. Об этом сообщает портал ФедералПресс.

Строительством воздушной гавани займется компания «Сибирские аэропорты».

Терминал сможет пропускать пассажиропоток около 70 000 человек в год.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что строительство воздушной гавани с нуля – сложная задача.

- В Иркутской области действует 8 аэропортов, все они были построены еще в советское время. Впервые с этого времени в регионе планируется с нуля построить такой объект. Это очень сложная работа, которая требует разработки проектной документации, значительного объема согласований и большого объема строительных работ. Аэровокзал и сопутствующая пассажирская инфраструктура будут полностью построены за средства частного инвестора, - сказал Кобзев.

-Для нас важно развивать не только промышленный кластер в регионе, но и социальную инфраструктуру, – рассказала вице-президент ОК «РУСАЛ» Елена Безденежных.

Она добавила, что компания считает обеспечение транспортной доступности одним из шагов планомерной работы. Летное поле аэропорта Тайшет будут обустроено вместе со зданием аэровокзала к 2028 году.

Инвестиции в проект составят 15,6 млрд рублей.

Фото: loon.site