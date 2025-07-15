Экономика и бизнес 15.07.2025 в 10:11

В Иркутске построят новый аэропорт

Терминал сможет пропускать пассажиропоток около 70 000 человек в год
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Иркутске построят новый аэропорт

Строительство будет запущено в селе Шелехово Тайшетского района Иркутской области. Земля под строительство уже куплена, документация  разработана. Об этом сообщает портал ФедералПресс.

Строительством воздушной гавани займется компания «Сибирские аэропорты».

Терминал сможет пропускать пассажиропоток около 70 000 человек в год.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что строительство воздушной гавани с нуля – сложная задача.

- В Иркутской области действует 8 аэропортов, все они были построены еще в советское время. Впервые с этого времени в регионе планируется с нуля построить такой объект. Это очень сложная работа, которая требует разработки проектной документации, значительного объема согласований и большого объема строительных работ. Аэровокзал и сопутствующая пассажирская инфраструктура будут полностью построены за средства частного инвестора, - сказал Кобзев.

-Для нас важно развивать не только промышленный кластер в регионе, но и социальную инфраструктуру, – рассказала вице-президент ОК «РУСАЛ» Елена Безденежных.

Она добавила, что компания считает обеспечение транспортной доступности одним из шагов планомерной работы. Летное поле аэропорта Тайшет будут обустроено вместе со зданием аэровокзала к 2028 году.

Инвестиции в проект составят 15,6 млрд рублей.

 

Фото: loon.site

Все новости

Маленький ворон попросил помощи у жителей Улан-Удэ
15.07.2025 в 10:40
Москва простила долги Бурятии
15.07.2025 в 10:37
В Бурятии продолжают тушить три лесных пожара
15.07.2025 в 10:19
В Иркутске построят новый аэропорт
15.07.2025 в 10:11
Чартер из Улан-Удэ на Хайнань запустят в конце ноября
15.07.2025 в 10:05
В Бурятии не могут найти пропавших рыбаков
15.07.2025 в 09:53
Железнодорожный вокзал в Улан-Удэ едва не остался без крыши
15.07.2025 в 09:40
В Улан-Удэ нашли пропавшую девочку
15.07.2025 в 09:28
Заместителя прокурора Удмуртии перевели в Бурятию
15.07.2025 в 09:17
Завещательный отказ
15.07.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
МТС открыла предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7
14.07.2025 в 13:26
Энергетики «Россети Сибирь» в разгар лета готовят электрические сети Бурятии к зиме
Уже выполнено более половины запланированных работ
11.07.2025 в 13:53
Доллар падает, удешевляя импорт
Власти никак не могут ослабить рубль, чтобы закрыть бюджетный дефицит
11.07.2025 в 11:29
Британские банки обеспечат финансирование метро Улан-Батора
Шесть стран мира подали заявки на строительство монгольского метрополитена
10.07.2025 в 16:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru