«ТимлюйЦемент» стал участником федерального проекта «Производительность труда»

ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») вошло в федеральный проект «Производительность труда», являющийся частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».Как сообщили в пресс-службе компании, на предприятии уже прошло установочное совещание с участием представителей Федерального центра компетенций (ФЦК) и министерства экономики Бурятии, а также рабочей группы из числа сотрудников ООО «ТимлюйЦемент».«Цементный завод стал 25-м предприятием-участником проекта «Производительность труда» в республике. Именно сейчас вместе с вами пять компаний оптимизируют технологические процессы по программам бережливого производства. Каждая из них идет в своем темпе, но результаты есть у всех. Уверен, ваша команда достигнет поставленных целей», – обратился к участникам совещания заместитель министра экономики региона Арсалан Ниндаков.Находить новые возможности для усовершенствования производственных процессов предприятию будет помогать эксперт ФЦК Александр Чумадеев. В качестве площадки для апробации лучших практик выбрана служба «Складское хозяйство».Подготовительный этап уже пройден: на заводе сформирована рабочая группа, завершен первый модуль обучения. 18 человек, среди которых директора по направлениям, начальники и специалисты производственных цехов и различных отделов ООО «ТимлюйЦемент», освежили знания о бережливых технологиях и производственном анализе, видах потерь, системе 5С и картировании. В ближайшее время команда сможет применить обновленный опыт: ей предстоит исследовать производственные процессы складского хозяйства ООО «ТимлюйЦемент» и выявлять факторы, влияющие на основные показатели эффективности.«Со складским хозяйством так или иначе связано каждое подразделение предприятия, соответственно, слаженная работа этой службы положительно отражается на деятельности всего завода, – объясняет выбор потока-образца управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков. – Наша задача – повысить эффективность применения инструментов бережливого производства: найти и устранить источники потерь рабочего времени, исключить лишние перемещения, оптимизировать логистические цепочки. Уверен, участие в нацпроекте придаст дополнительный импульс развитию предприятия и коллектива».