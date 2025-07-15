Экономика и бизнес 15.07.2025 в 16:47

Из Забайкалья можно будет долететь до Китая за 20 минут

В Краснокаменске модернизировали аэропорт и взлетную полосу на приём гражданских воздушных судов
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Текст: Иван Иванов
Из Забайкалья можно будет долететь до Китая за 20 минут

В Забайкалье обновлены взлетно-посадочная полоса (ВПП) и пассажирский терминал аэродрома Краснокаменска - города, который называют «урановой столицей России», отмечает пресс-служба правительства региона.

По данным «Интерфакс» взлетно-посадочная полоса после ремонта имеет длину 2100 метров, ширину - 45 метров. Ранее аэропорт мог принимать только самолеты типа Ан-2, вмещающие до 20 пассажиров. Теперь полеты могут совершать самолеты типа Ан-24, Ан-26, Ан-72.

Также завершено строительство нового пассажирского терминала для обслуживания пассажиров и багажа. Площадь терминала - 240 кв. метров, пропускная способность - до 50 пассажиров в час.

Как считают авиационные эксперты, учитывая очень близкое расположение аэропорта к северной границе Китая, из него можно будет долететь до ближайшего китайского города Маньчжурия за 20 минут. Однако аэропорту придётся пройти долгий путь, чтобы получить разрешения на приём воздушных судов, курсирующих между двумя странами.

 

Фото: loon.site

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