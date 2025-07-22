Экономика и бизнес 22.07.2025 в 12:10
Центры продажи услуг ВСЖД обработали более 6,5 тыс обращений грузоотправителей
С начала года новыми клиентами стали 70 грузоотправителей, заключено 400 договоров на оказание услуг
Текст: Андрей Константинов
В январе-июне нынешнего года Центрами продажи услуг Восточно-Сибирской железной дороги обработано более 6,5 тыс. обращений, связанных с организацией перевозки грузов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Из них более 5,5 тыс заявок принято в Иркутске. Остальные обращения поступили из центров, расположенных в Улан-Удэ, Тайшете и Северобайкальске.
С начала года новыми клиентами ВСЖД стали 70 грузоотправителей. За 6 месяцев заключено 400 договоров на оказание различных видов услуг.
В рамках договоров на комплексное транспортное облуживание организована доставка более 184 тыс тонн различных грузов, что на 60% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Для удобства грузоотправителей в ЦПУ внедряют новые сервисы. Одно из таких предложений для клиентов – временное размещение порожних вагонов, незадействованных в перевозочном процессе, на путях необщего пользования ОАО «РЖД».
Из них более 5,5 тыс заявок принято в Иркутске. Остальные обращения поступили из центров, расположенных в Улан-Удэ, Тайшете и Северобайкальске.
С начала года новыми клиентами ВСЖД стали 70 грузоотправителей. За 6 месяцев заключено 400 договоров на оказание различных видов услуг.
В рамках договоров на комплексное транспортное облуживание организована доставка более 184 тыс тонн различных грузов, что на 60% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Для удобства грузоотправителей в ЦПУ внедряют новые сервисы. Одно из таких предложений для клиентов – временное размещение порожних вагонов, незадействованных в перевозочном процессе, на путях необщего пользования ОАО «РЖД».
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