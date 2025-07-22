Центры продажи услуг ВСЖД обработали более 6,5 тыс обращений грузоотправителей

В январе-июне нынешнего года Центрами продажи услуг Восточно-Сибирской железной дороги обработано более 6,5 тыс. обращений, связанных с организацией перевозки грузов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Из них более 5,5 тыс заявок принято в Иркутске. Остальные обращения поступили из центров, расположенных в Улан-Удэ, Тайшете и Северобайкальске.С начала года новыми клиентами ВСЖД стали 70 грузоотправителей. За 6 месяцев заключено 400 договоров на оказание различных видов услуг.В рамках договоров на комплексное транспортное облуживание организована доставка более 184 тыс тонн различных грузов, что на 60% больше показателя за аналогичный период прошлого года.Для удобства грузоотправителей в ЦПУ внедряют новые сервисы. Одно из таких предложений для клиентов – временное размещение порожних вагонов, незадействованных в перевозочном процессе, на путях необщего пользования ОАО «РЖД».