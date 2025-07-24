Экономика и бизнес 24.07.2025 в 15:28
ВСЖД за полгода перечислила в бюджет Бурятии 2,3 млрд рублей налогов и страховых взносов
В консолидированный бюджет России направлено 14 млрд рублей налогов и взносов
Текст: Андрей Константинов
Структурные подразделения РЖД, а также дочерние общества компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, в первом полугодии перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации 14 млрд рублей налогов и взносов. Об этом сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило 11,2 млрд рублей. В бюджет Бурятии перечислено 2,3 млрд рублей. Еще 240 млн рублей получил бюджет Забайкальского края, свыше 5 млн рублей - бюджет Якутии.
Структурные подразделения ОАО «РЖД» и дочерние общества компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Бурятии.
Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило 11,2 млрд рублей. В бюджет Бурятии перечислено 2,3 млрд рублей. Еще 240 млн рублей получил бюджет Забайкальского края, свыше 5 млн рублей - бюджет Якутии.
Структурные подразделения ОАО «РЖД» и дочерние общества компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Бурятии.
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