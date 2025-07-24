ВСЖД за полгода перечислила в бюджет Бурятии 2,3 млрд рублей налогов и страховых взносов

Структурные подразделения РЖД, а также дочерние общества компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, в первом полугодии перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации 14 млрд рублей налогов и взносов. Об этом сообщили в пресс-службе ВСЖД.Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило 11,2 млрд рублей. В бюджет Бурятии перечислено 2,3 млрд рублей. Еще 240 млн рублей получил бюджет Забайкальского края, свыше 5 млн рублей - бюджет Якутии.Структурные подразделения ОАО «РЖД» и дочерние общества компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Бурятии.