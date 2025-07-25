Экономика и бизнес 25.07.2025 в 17:06
Более 100 000 сибиряков выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома»
Текст: Иван Иванов
В Сибири стабильно растет спрос на домашнее видеонаблюдение от «Ростелекома». По данным компании, среднегодовой прирост абонентской базы услуги составляет 10% — сегодня она насчитывает более 103 тыс. пользователей.
Наибольший интерес к сервису отмечен в Красноярском крае, где число абонентов превысило 27 тыс. человек, а также на Алтае — около 19 тыс. пользователей и в Новосибирской области — 16 тыс.
Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:
«В этом году мы отмечаем равномерный рост спроса на домашнее видеонаблюдение во всех регионах Сибири — как среди городских жителей, так и среди абонентов из сельской местности. Наш продукт — это простой и надежный инструмент, позволяющий с помощью смартфона следить за безопасностью жилья и близких, например, детей или пожилых родственников».
Компания постоянно расширяет функционал видеонаблюдения, дополняя его новыми удобными опциями. Сервис способен обеспечить качественное изображение с максимальным углом обзора — 360 градусов — даже в полной темноте, а встроенный динамик позволяет общаться с домочадцами. Пользователи также могут установить зону наблюдения, при пересечении которой будет приходить уведомление в мобильном приложении.
Александр Бойкиня, директор по работе с массовым сегментом региона «Восток» компании «Ростелеком»:
«Сейчас сибиряки могут подключить наше видеонаблюдение на льготных условиях. В июле мы запустили акцию: при приобретении камеры в рассрочку мы дарим 24 месяца бесплатного пользования сервисом, который включает непрерывную запись изображения с архивом 3 дня и прямую трансляцию в мобильном приложении и личном кабинете. После истечения промо-периода абонентская плата составит 250 рублей в месяц. Предложение действует до конца 2025 года».
Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте «Ростелекома».
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Наибольший интерес к сервису отмечен в Красноярском крае, где число абонентов превысило 27 тыс. человек, а также на Алтае — около 19 тыс. пользователей и в Новосибирской области — 16 тыс.
Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:
«В этом году мы отмечаем равномерный рост спроса на домашнее видеонаблюдение во всех регионах Сибири — как среди городских жителей, так и среди абонентов из сельской местности. Наш продукт — это простой и надежный инструмент, позволяющий с помощью смартфона следить за безопасностью жилья и близких, например, детей или пожилых родственников».
Компания постоянно расширяет функционал видеонаблюдения, дополняя его новыми удобными опциями. Сервис способен обеспечить качественное изображение с максимальным углом обзора — 360 градусов — даже в полной темноте, а встроенный динамик позволяет общаться с домочадцами. Пользователи также могут установить зону наблюдения, при пересечении которой будет приходить уведомление в мобильном приложении.
Александр Бойкиня, директор по работе с массовым сегментом региона «Восток» компании «Ростелеком»:
«Сейчас сибиряки могут подключить наше видеонаблюдение на льготных условиях. В июле мы запустили акцию: при приобретении камеры в рассрочку мы дарим 24 месяца бесплатного пользования сервисом, который включает непрерывную запись изображения с архивом 3 дня и прямую трансляцию в мобильном приложении и личном кабинете. После истечения промо-периода абонентская плата составит 250 рублей в месяц. Предложение действует до конца 2025 года».
Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте «Ростелекома».
Реклама. ПАО «Ростелеком» Erid: 2VfnxwEtxa4
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