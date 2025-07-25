Экономика и бизнес 25.07.2025 в 17:06

Более 100 000 сибиряков выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома»

A- A+
Текст: Иван Иванов
Более 100 000 сибиряков выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома»
Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"
В Сибири стабильно растет спрос на домашнее видеонаблюдение от «Ростелекома». По данным компании, среднегодовой прирост абонентской базы услуги составляет 10% — сегодня она насчитывает более 103 тыс. пользователей.

Наибольший интерес к сервису отмечен в Красноярском крае, где число абонентов превысило 27 тыс. человек, а также на Алтае — около 19 тыс. пользователей и в Новосибирской области — 16 тыс. 

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«В этом году мы отмечаем равномерный рост спроса на домашнее видеонаблюдение во всех регионах Сибири — как среди городских жителей, так и среди абонентов из сельской местности. Наш продукт — это простой и надежный инструмент, позволяющий с помощью смартфона следить за безопасностью жилья и близких, например, детей или пожилых родственников». 

Компания постоянно расширяет функционал видеонаблюдения, дополняя его новыми удобными опциями. Сервис способен обеспечить качественное изображение с максимальным углом обзора — 360 градусов — даже в полной темноте, а встроенный динамик позволяет общаться с домочадцами. Пользователи также могут установить зону наблюдения, при пересечении которой будет приходить уведомление в мобильном приложении. 

Александр Бойкиня, директор по работе с массовым сегментом региона «Восток» компании «Ростелеком»:

«Сейчас сибиряки могут подключить наше видеонаблюдение на льготных условиях. В июле мы запустили акцию: при приобретении камеры в рассрочку мы дарим 24 месяца бесплатного пользования сервисом, который включает непрерывную запись изображения с архивом 3 дня и прямую трансляцию в мобильном приложении и личном кабинете. После истечения промо-периода абонентская плата составит 250 рублей в месяц. Предложение действует до конца 2025 года».

Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте «Ростелекома».

Реклама. ПАО «Ростелеком» Erid: 2VfnxwEtxa4
Теги
связь

Все новости

Более 100 000 сибиряков выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома»
25.07.2025 в 17:06
«Ростелеком Лицей» поможет школьникам освежить знания к новому учебному году
25.07.2025 в 16:26
Женщина, пропавшая в апреле в Бурятии, погибла
25.07.2025 в 16:06
Массовое ДТП произошло в центре Улан-Удэ
25.07.2025 в 15:17
Китаец попытался вывезти через Забайкальск золота на 10 миллионов рублей
25.07.2025 в 15:10
«Постоянная боль не проходила»
25.07.2025 в 14:54
В Бурятии облегчили жизнь едущим на Байкал автомобилистам
25.07.2025 в 14:45
Дедушка в Улан-Удэ устроил тройное ДТП
25.07.2025 в 13:40
Танцуя с Байкалом
25.07.2025 в 12:11
В Улан-Удэ появилась стая гиен, хохочущих до утра
25.07.2025 в 11:55
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 июля

Читайте также
«Ростелеком Лицей» поможет школьникам освежить знания к новому учебному году
25.07.2025 в 16:26
ВСЖД за полгода перечислила в бюджет Бурятии 2,3 млрд рублей налогов и страховых взносов
В консолидированный бюджет России направлено 14 млрд рублей налогов и взносов
24.07.2025 в 15:28
Центры продажи услуг ВСЖД обработали более 6,5 тыс обращений грузоотправителей
С начала года новыми клиентами стали 70 грузоотправителей, заключено 400 договоров на оказание услуг
22.07.2025 в 12:10
Из Забайкалья можно будет долететь до Китая за 20 минут
В Краснокаменске модернизировали аэропорт и взлетную полосу на приём гражданских воздушных судов
15.07.2025 в 16:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru