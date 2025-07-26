Доллар начал расти на фоне снижения ключевой ставки

Центробанк снизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых. Это второе подряд смягчение монетарной политики — в июне ставка снизилась с 21 до 20%, сообщает «РБК».«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», — отметили в Центробанке.«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8–19,6% годовых в 2025 году и 12–13% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий», — говорится в релизе Центробанка.Улан-удэнский экономист Анатолий Масловский отметил, что «решение долгожданное и своевременное и мы будем ждать дальнейшего снижения ставки к концу года минимум до 15%. Это удешевит кредиты и позволит облегчить ситуацию в угольной, лесной, строительной, автомобильной и других отраслях экономики, оказавшихся в жесточайшем кризисе», — сообщил он.На фоне удешевления ставки ЦБ начал дорожать доллар. Так за два дня он вырос с 78 до 79,5 рублей.