Экономика и бизнес 26.07.2025 в 09:42

Доллар начал расти на фоне снижения ключевой ставки

В Бурятии решение Центробанка назвали «долгожданным и своевременным»
A- A+
Текст: Иван Иванов
Доллар начал расти на фоне снижения ключевой ставки
Фото: архив «Номер один»
Центробанк снизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых. Это второе подряд смягчение монетарной политики — в июне ставка снизилась с 21 до 20%, сообщает «РБК».

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», — отметили в Центробанке.

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8–19,6% годовых в 2025 году и 12–13% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий», — говорится в релизе Центробанка.

Улан-удэнский экономист Анатолий Масловский отметил, что «решение долгожданное и своевременное и мы будем ждать дальнейшего снижения ставки к концу года минимум до 15%. Это удешевит кредиты и позволит облегчить ситуацию в угольной, лесной, строительной, автомобильной и других отраслях экономики, оказавшихся в жесточайшем кризисе», — сообщил он.

На фоне удешевления ставки ЦБ начал дорожать доллар. Так за два дня он вырос с 78 до 79,5 рублей.
Теги
доллар ставка

Все новости

Доллар начал расти на фоне снижения ключевой ставки
26.07.2025 в 09:42
Жителя Тарбагатая разыскивают в Бурятии
26.07.2025 в 09:34
В Бурятии тушат четыре лесных пожара
26.07.2025 в 09:28
S7 снова оштрафовали за овербукинг
26.07.2025 в 09:19
В Улан-Удэ сдвинули сроки отключения горячей воды
26.07.2025 в 09:11
Авторынок Бурятии вернулся в 90-е
26.07.2025 в 07:00
Более 100 000 сибиряков выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома»
25.07.2025 в 17:06
«Ростелеком Лицей» поможет школьникам освежить знания к новому учебному году
25.07.2025 в 16:26
Женщина, пропавшая в апреле в Бурятии, погибла
25.07.2025 в 16:06
Массовое ДТП произошло в центре Улан-Удэ
25.07.2025 в 15:17
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 июля

Читайте также
Более 100 000 сибиряков выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома»
25.07.2025 в 17:06
«Ростелеком Лицей» поможет школьникам освежить знания к новому учебному году
25.07.2025 в 16:26
ВСЖД за полгода перечислила в бюджет Бурятии 2,3 млрд рублей налогов и страховых взносов
В консолидированный бюджет России направлено 14 млрд рублей налогов и взносов
24.07.2025 в 15:28
Центры продажи услуг ВСЖД обработали более 6,5 тыс обращений грузоотправителей
С начала года новыми клиентами стали 70 грузоотправителей, заключено 400 договоров на оказание услуг
22.07.2025 в 12:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru