На Тимлюйском цементном заводе при участии главы Бурятии запустить третью печь

«Всего на заводе три печи, из них две функционировали, но объем производства сегодня вырос, потребовалось увеличить и запустить третью печь. В прошлом году завод выпустил 426 тысяч тонн цемента, – сообщил Алексей Цыденов. – Хорошо, когда наше предприятие увеличивает объем производства: есть рабочие места, идут доходы. Предприятие работает стабильно, устойчиво, имеет хорошие финансовые показатели. Главное, что все наши стройки обеспечены нашим собственным цементом».











В ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») после длительного простоя введена в эксплуатацию вращающаяся печь №2. В ее запуске принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках рабочей поездки в Кабанский район.В ходе встречи руководитель региона и управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков обсудили текущее состояние и развитие строительной отрасли республики, объемы производства цемента и объекты, которые возводятся с применением продукции, выпущенной заводом.К слову, один из таких объектов – Центр культурного развития, построенный в Бабушкине в рамках национального проекта «Культура». Торжественное открытие нового здания состоялось 10 июля – в тот же день, что и пуск третьей клинкерной печи на цементном заводе в поселке Каменск.Как отметили на предприятии, вращающаяся печь №2 была законсервирована в 2014 году. В 2023-м в связи с растущими объемами потребления цемента на территории Бурятии и Забайкалья в холдинге «Сибирский цемент» приняли решение возобновить работу оборудования. На сегодняшний день Бурятия – один из немногих регионов в Сибири и на Дальнем Востоке, где рынок цемента демонстрирует положительную динамику. Актуальный общероссийский тренд – падение спроса на базовый стройматериал.Розжиг печи №2 завершил очередной этап масштабного проекта по наращиванию производственных мощностей завода в периоды пиковых нагрузок строительного сезона.Чтобы обеспечить бесперебойную эксплуатацию трех технологических линий, на предприятии увеличили мощность мельничного парка. Так, в июне прошлого года после масштабной реконструкции введена в строй сырьевая мельница №3. В результате принятых мер ее производительность выросла в 1,8 раза. В настоящий момент аналогичные работы завершаются на сырьевой мельнице №4. В октябре 2024-го предварительно модернизированная сырьевая мельница №5 переведена на помол цемента.Капитальный ремонт вращающейся печи №2 стартовал в августе прошлого года. В подготовке оборудования к запуску участвовали не только специалисты предприятий холдинга «Сибирский цемент», но и представители сервисных и подрядных организаций. Выполнена масштабная работа. В частности, капитально отремонтирован электрофильтр печи, установлены новые дымосос и газоход. Проведен капремонт редуктора и рекуператорного узла, осуществлена замена огнеупорной футеровки и части корпуса печного агрегата.За розжигом вращающейся печи №2 и изменением параметров эксплуатации оборудования на технологическом портале участники мероприятия смогли понаблюдать в режиме реального времени на большом экране, установленном в музее истории предприятия.Глава Бурятии Алексей Цыденов высоко оценил стабильную работу ООО «ТимлюйЦемент», он выразил глубокую благодарность заводчанам за их добросовестный социально значимый труд.«Впервые за 11 лет на Тимлюйском цементном заводе работают все три печи. Состоялось долгожданное знаковое событие и для цементников, и для жителей поселка Каменска, – подчеркнул управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков. – Розжиг печи № 2 – одно из главных мероприятий по подготовке «ТимлюйЦемента» к пиковым нагрузкам летних периодов. Функционирование всех технологических линий позволит нам обеспечить строителей Бурятии и Забайкальского края необходимым количеством продукции».Завершит масштабный комплексный проект по наращиванию мощностей установка сепаратора на цементные мельницы №5 и 10 в 2026-2027 гг. Переход на замкнутый цикл производства даст возможность повысить объем выпуска тонкомолотой высокомарочной продукции, спрос на которую неуклонно растет.Фото: предоставлено ООО «ТимлюйЦемент»