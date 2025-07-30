Экономика и бизнес 30.07.2025 в 17:35

Женщины Бурятии активно обращаются к ИИ-компаньонами

Особенно популярны боты, которые помогают справиться со стрессом и тревожностью
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Текст: Иван Иванов
Женщины Бурятии активно обращаются к ИИ-компаньонами
Интерес к ИИ-компаньонам в России стремительно растет. В 2025 году число пользователей таких сервисов удвоилось, а средний объём трафика вырос в четыре раза. Особенно активно жители страны общаются с виртуальными ботами, которые помогают справиться со стрессом и тревожностью. Их аудитория выросла почти в пять раз. Такие же тренды прослеживаются и в Бурятии.

ИИ-компаньоны или чат-боты на основе искусственного интеллекта — это новое поколение цифровых собеседников. Они не просто отвечают на вопросы по заготовленному разработчиками скрипту, а поддерживают диалог, запоминают контекст прошлых разговоров и адаптируются под стиль общения. Более того, пользователь может создать их с учетом своих предпочтений: характер, поведение, стиль общения, а иногда даже внешний вид или голос. Чем больше взаимодействия, тем точнее компаньон подстраивается под настроение и стиль общения.

Некоторые чат-боты с искусственным интеллектом изначально профилируются на психологической поддержке. Например, Wysa, Woebot и Earkick — это цифровые собеседники, которые обучены на проверенных методиках вроде когнитивно-поведенческой терапии. Россияне общаются с ними в среднем 19 минут в месяц. За полгода число их пользователей выросло почти в пять раз, а трафик увеличился в 3,6 раза.

В то же время самыми популярными ботами для повседневного общения стали Character.ai, Talkie и Replika. В среднем абоненты проводят в этих сервисах около 36 минут в месяц. За полгода их аудитория выросла в два раза, а трафик — в пять.

В Бурятии к ИИ-компаньонами чаще всего обращаются абоненты в возрасте 36–45 лет и составляют 43% от общего количества пользователей. За ними идут группы 46–55 (21%) и 26–35 лет (18%). Женщины активнее вовлечены в общение с цифровыми собеседниками и составляют долю 66%. На них приходится 72% от всего времени, которые пользователи проводят с ИИ-ботами.

Аналитики МегаФона подтверждают рост интереса жителей Бурятии к ИИ-помощникам. С начала 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года абоненты из республики разогнали трафик на соответствующих ресурсах почти в 8 раз. При этом популярность виртуальных компаньонов увеличивается стремительными скачками. В январе пользователи прокачали в 3 раза больше данных, чем в декабре, в апреле относительно марта – в 2,5 раза больше. Подобная динамика была в июне на фоне мая.


Фото и инфографика: предоставлены компанией МегаФон
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