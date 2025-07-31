Экономика и бизнес 31.07.2025 в 16:49
«Ростелеком» предлагает скидку на интернет для бизнеса при удаленном заключении договора
Текст: Иван Иванов
«Ростелеком» предлагает сибирским предпринимателям удаленно заключить договор на оказание услуги «Интернет для бизнеса» и получить скидку на абонентскую плату 10%. Эта инициатива направлена на то, чтобы упростить и ускорить процесс взаимодействия с клиентами.
Владельцы организаций могут оформить договор на интернет-услуги, не покидая офиса, всего в несколько кликов — достаточно оставить заявку через официальный сайт «Ростелекома». Специалисты компании проверят техническую возможность подключения, подготовят коммерческое предложение и после онлайн-подписания договора проведут установку необходимого оборудования.
Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»: «Наша главная задача — предложить бизнесу современные и удобные решения, а также оптимизировать коммуникацию с заказчиком, сделав ее максимально комфортной. Большинством услуг клиенты могут управлять в личном кабинете, а при возникновении каких-либо вопросов — всегда на связи наша онлайн-поддержка».
«Ростелеком» предоставляет для предпринимателей Сибири масштабируемые решения, позволяющие увеличить пропускную способность интернет-каналов в зависимости от потребностей бизнеса. Определить скорость интернета, которая понадобится для успешного решения производственных задач, можно на сайте провайдера, измерив некоторые параметры на устройстве клиента.
Подробную информацию можно получить по телефону 8 800 200 16 61.
Реклама. ПАО «Ростелеком» Erid: 2Vfnxwd3QFA
Владельцы организаций могут оформить договор на интернет-услуги, не покидая офиса, всего в несколько кликов — достаточно оставить заявку через официальный сайт «Ростелекома». Специалисты компании проверят техническую возможность подключения, подготовят коммерческое предложение и после онлайн-подписания договора проведут установку необходимого оборудования.
Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»: «Наша главная задача — предложить бизнесу современные и удобные решения, а также оптимизировать коммуникацию с заказчиком, сделав ее максимально комфортной. Большинством услуг клиенты могут управлять в личном кабинете, а при возникновении каких-либо вопросов — всегда на связи наша онлайн-поддержка».
«Ростелеком» предоставляет для предпринимателей Сибири масштабируемые решения, позволяющие увеличить пропускную способность интернет-каналов в зависимости от потребностей бизнеса. Определить скорость интернета, которая понадобится для успешного решения производственных задач, можно на сайте провайдера, измерив некоторые параметры на устройстве клиента.
Подробную информацию можно получить по телефону 8 800 200 16 61.
Реклама. ПАО «Ростелеком» Erid: 2Vfnxwd3QFA
ТегиРостелеком