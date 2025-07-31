Экономика и бизнес 31.07.2025 в 16:49

«Ростелеком» предлагает скидку на интернет для бизнеса при удаленном заключении договора

A- A+
Текст: Иван Иванов
«Ростелеком» предлагает скидку на интернет для бизнеса при удаленном заключении договора
Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"
«Ростелеком» предлагает сибирским предпринимателям удаленно заключить договор на оказание услуги «Интернет для бизнеса» и получить скидку на абонентскую плату 10%. Эта инициатива направлена на то, чтобы упростить и ускорить процесс взаимодействия с клиентами.

Владельцы организаций могут оформить договор на интернет-услуги, не покидая офиса, всего в несколько кликов — достаточно оставить заявку через официальный сайт «Ростелекома». Специалисты компании проверят техническую возможность подключения, подготовят коммерческое предложение и после онлайн-подписания договора проведут установку необходимого оборудования. 

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»: «Наша главная задача — предложить бизнесу современные и удобные решения, а также оптимизировать коммуникацию с заказчиком, сделав ее максимально комфортной. Большинством услуг клиенты могут управлять в личном кабинете, а при возникновении каких-либо вопросов — всегда на связи наша онлайн-поддержка».

«Ростелеком» предоставляет для предпринимателей Сибири масштабируемые решения, позволяющие увеличить пропускную способность интернет-каналов в зависимости от потребностей бизнеса. Определить скорость интернета, которая понадобится для успешного решения производственных задач, можно на сайте провайдера, измерив некоторые параметры на устройстве клиента. 

Подробную информацию можно получить по телефону 8 800 200 16 61.

Реклама. ПАО «Ростелеком» Erid: 2Vfnxwd3QFA
Теги
Ростелеком

Все новости

«Ростелеком» предлагает скидку на интернет для бизнеса при удаленном заключении договора
31.07.2025 в 16:49
Ребенок в Бурятии остался без телефона благодаря собутыльнику своего отца
31.07.2025 в 16:48
Житель Бурятии «развел» пенсионерку, продававшую скот
31.07.2025 в 16:36
Жители Бурятии возмущаются сервисом и ценами гостевых домов на Байкале
31.07.2025 в 16:19
Контакт-центр «Ростелекома» подтвердил соответствие международному стандарту качества обслуживания клиентов в бизнес-сегменте
31.07.2025 в 16:04
Котик-динозавр из Бурятии переезжает жить в Белоруссию
31.07.2025 в 15:56
Замминистра транспорта Бурятии покидает свой пост
31.07.2025 в 15:49
В Улан-Удэ завершают благоустройство в районе Элеватора
31.07.2025 в 15:30
В Бурятии опознали попавшую в больницу женщину
31.07.2025 в 15:18
Амфитеатр на «Мемориале Победы» в Улан-Удэ возвели без разрешения
31.07.2025 в 14:49
ЗУРХАЙ
с 30 июля по 5 августа

Читайте также
Контакт-центр «Ростелекома» подтвердил соответствие международному стандарту качества обслуживания клиентов в бизнес-сегменте
31.07.2025 в 16:04
Женщины Бурятии активно обращаются к ИИ-компаньонами
Особенно популярны боты, которые помогают справиться со стрессом и тревожностью
30.07.2025 в 17:35
Жители Бурятии и Забайкалья активно пользуются сервисом «Переезд» и переносят услуги «Ростелекома» на свой новый адрес
30.07.2025 в 12:39
Все о РКО в 2025 году: как выбрать тариф и открыть расчетный счет для ООО
29.07.2025 в 16:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru