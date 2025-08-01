Экономика и бизнес 01.08.2025 в 17:13

Работы на месторождении апатитов в Бурятии будут контролировать общественники

В мониторинговую группу вошли жители Иволгинского района
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Текст: Иван Иванов
Работы на месторождении апатитов в Бурятии будут контролировать общественники
В Бурятии создана группа общественного мониторинга, которая будет участвовать в обсуждении хода работ и контроле на Ошурковском месторождении. В нее вошли жители Иволгинского района. Возглавила группу жительница села Сотниково Светлана Донская.

Вопрос был рассмотрен 1 августа в рамках заседания Общественного Совета Иволгинского района. В его работе приняли участие руководство и активные жители района, председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова, председатель Комиссии по территориальному развитию, инфраструктуре, экологии и природопользованию ОП РБ Ирина Шерхоева. 

О том, что при ведении деятельности будет учитываться мнение местных жителей, представители ООО «АпатитАгро» совместно с компанией-партнером пообещали 25 июля на общественных обсуждениях проекта геологоразведочных работ. С подобной инициативой тогда выступили сами местные жители.

«АпатитАгро» в ближайшее время организует выезд рабочей группы на будущие места бурения скважин при проведении геологоразведочных работ и будет информировать активистов обо всех этапах проведения работ.
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