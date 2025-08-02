Иркутск поможет газифицировать Улан-Батор

В Улан-Баторе стартовала поэтапная реализация программы по внедрению сжиженного природного газа (СПГ) и сжиженного нефтяного газа (СНГ) в юрточных районах до 2028 года в целях сокращения выбросов и сокращения потребления угля. К осени 2026 года 5000 семей в районе Гандангиин-дендж района Чингэлтэй перейдут на сжиженный нефтяной газ. Об этом сообщил портал news.mn.



Председатель городского совета Улан-Батора А. Баяр заявил: «Улан-Батор разработал конкретную политику решения проблемы загрязнения окружающей среды и приступает к её поэтапной реализации. В число её составляющих входит перепланировка юрточных районов, обеспечение жителей жильём, сокращение потребления твёрдого топлива и переход на газ. Только прошлой зимой 172 000 домохозяйств сжигали уголь и выбрасывали дым. Таким образом, к 2028 году домохозяйства будут постепенно переходить на газ».



Торговый представитель России в Монголии Максим Васильев заявил: «У нас в Иркутской области есть масштабный план потребления газа, и мы осуществляем бесперебойные поставки. Помимо России и Иркутской области, мы стремимся поставлять газ в третьи страны. Поэтому мы готовы сотрудничать и поставлять газ в Улан-Батор в направлении сокращения выбросов». Председатель городского совета А. Баяр отметил: «Мы будем уделять внимание предоставлению гражданам информации, связанной с безопасным и правильным использованием газа, и информированию домохозяйств. Есть такие вопросы, как уровень сотрудничества и взаимопонимания в вопросах внедрения газа, как обеспечить его бесперебойную и безопасную транспортировку, как подготовить инженеров для подключения к оборудованию и инфраструктуре». Иркутяне выразили готовность к сотрудничеству на всех уровнях по вопросам безопасного использования газа и другим вопросам и пригласили посетить газовый завод в Иркутске и ознакомиться с его опытом.



В условиях отказа многих стран от закупок российского газа, первоочередным фактором в работе иркутских газовиков становятся поставки в те страны, где еще могут покупать наши энергоносители. Оплачивая их твердой валютой.