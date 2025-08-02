В Бурятии начались перебои с картошкой

С весны 2025 года в Бурятии наблюдается дефицит картофеля. Это связано в целом с плохим урожаем в 2024 году, который в стране сократился почти на 12% в связи с плохой погодой. Вдобавок в прошлом году сократились посевные площади.



В итоге запасы картофеля у наших производителей были ниже, чем в 2024 году, а импорт не смог решить проблему из-за высоких логистических издержек и небольших объёмов. Монголия и Белоруссия закрыли свои рынки картофеля и перестали поставлять ее в Бурятию.



Острый дефицит спровоцировал рост цен – цены на картошку за два года выросли в три раза и достигли в Бурятии 90 рублей за килограмм и выше. К этому прибавилось и нежелание предпринимателей поставлять картофель в торговые сети.



Так, в сети одного из супермаркетов наблюдается нехватка картофеля и перебои с ним, а в другой сети на днях на многих точках и вовсе перестали продавать картофель. Крестьяне не хотят отдавать картошку по низкой, как они считают, цене.





Фото: "Номер один"