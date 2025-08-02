Экономика и бизнес 02.08.2025 в 09:17

В Бурятии начались перебои с картошкой

Крестьяне не хотят дешево отдавать корнеплоды розничным сетям Улан-Удэ
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии начались перебои с картошкой
Фото: Номер один

С весны 2025 года в Бурятии наблюдается дефицит картофеля. Это связано в целом с плохим урожаем в 2024 году, который в стране сократился почти на 12% в связи с плохой погодой. Вдобавок в прошлом году сократились посевные площади.

В итоге запасы картофеля у наших производителей были ниже, чем в 2024 году, а импорт не смог решить проблему из-за высоких логистических издержек и небольших объёмов. Монголия и Белоруссия закрыли свои рынки картофеля и перестали поставлять ее в Бурятию.


Острый дефицит спровоцировал рост цен – цены на картошку за два года выросли в три раза и достигли в Бурятии 90 рублей за килограмм и выше. К этому прибавилось и нежелание предпринимателей поставлять картофель в торговые сети.

Так, в сети одного из супермаркетов наблюдается нехватка картофеля и перебои с ним, а в другой сети на днях на многих точках и вовсе перестали продавать картофель. Крестьяне не хотят отдавать картошку по низкой, как они считают, цене.

Фото: "Номер один" 

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картофель

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