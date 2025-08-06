Более 10 трлн рублей инвестиций: как ВЭФ стал инструментом развития Дальнего Востока

С использованием механизмов государственной поддержки в дальневосточных регионах реализуются 2,9 тыс. инвестиционных проектов с общим объемом заявленных инвестиций в 10,6 трлн рублей, из которых уже фактически вложено 5,1 трлн рублей. Благодаря этим новым проектами введено 944 предприятия, создано более 165 тыс. рабочих мест. За десять лет инвестиции в основной капитал в ДФО выросли на 99% (опережение среднероссийских показателей в 2,6 раза), промышленное производство – на 30% (29% в среднем по РФ), добыча полезных ископаемых увеличилась на 33% (опережение среднероссийских показателей в 3,3 раза). Объем строительных работ вырос на 107% (опережение среднероссийских показателей в 3,3 раза).











В зоне презентации инвестиционных проектов были продемонстрированы мастер–планы Улан–Удэ и Северобайкальска, минерально-сырьевой комплекс республики. Были представлены порядка 20 инвестиционных площадок и 10 предложений, где основной акцент был направлен на привлечение инвесторов к туристической площадке Выдрино и строительству Конгресс-центра в Улан–Удэ.











«Восточный экономический форум за прошедшие десять лет подтвердил свою роль ключевой международной площадки для выработки новых подходов к развитию экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В условиях формирования многополярной мировой архитектуры ВЭФ становится важным инструментом продвижения взаимовыгодных инициатив, основанных на принципах равноправия и уважения национальных интересов. Россия последовательно использует потенциал форума для укрепления торгово-экономических связей с государствами, заинтересованными в честном и взаимовыгодном партнерстве. ВЭФ рассматривается как стратегическая площадка для формирования долгосрочной международной повестки, отвечающей вызовам современности», – подчеркнул советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.











На Дальнем Востоке создан нормативно-правовой каркас, позволивший внедрить новые инструменты экономического развития региона: принято 87 федеральных законов, 511 актов правительства России, 10 актов президента РФ. Также создано 16 территорий опережающего развития, свободный порт Владивосток и другие преференциальные режимы, работа которых обсуждалась в рамках ВЭФ. Действует государственная инфраструктурная поддержка инвестиционных проектов. За 2015–2024 гг. инвесторами получено возмещение затрат, понесенных на создание инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, в размере 59,2 млрд руб. при общем объеме инвестиций со стороны инвесторов более 2 трлн руб. Также действует программа «Гектар», благодаря которой землю на Дальнем Востоке получили более 148,5 тыс. человек.











Важным направлением стало развитие креативной экономики: к 2030 году в регионе появится сеть креативных кластеров общей площадью 100 тыс. кв. м, один из них строится в столице Бурятии. Эти и другие инициативы, включая программу «Дальневосточный квартал», формирование мастер-планов городов макрорегиона и создание единой Дальневосточной авиакомпании, демонстрируют комплексный подход государства к развитию Дальнего Востока, где экономический рост сочетается с повышением качества жизни населения.











Деловые мероприятия ВЭФ-2025 разделены на шесть тематических блоков: «Дальний Восток – территория для жизни и развития», «Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция», «Открытость и взаимовыгодное партнерство – основа стабильности», «Технологии: от теории к экономическим эффектам», «Города – для жизни людей» и «Артерии роста: как логистика меняет экономику».











Бурятия с начала года начала подготовку к юбилейному X ВЭФ. В концепции экспозиции павильона республики на «улице Дальнего Востока» планируется отобразить все направления, рекомендованные организаторами форума. Тематика будет посвящена культурному наследию, природной красоте и технологическим перспективам региона вокруг озера Байкал и Республики Бурятия. Экспозиция объединяет прошлое, настоящее и будущее региона, подчеркивая ее значимость как для России, так и для всего мира.







X юбилейный Восточный экономический форум состоится 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. За годы проведения ВЭФ стал полноценным инструментом развития Дальнего Востока и способствует интеграции территории в экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. На форуме традиционно обсуждается создание и совершенствование преференциальных режимов, запуск новых инвестиционных проектов, благодаря которым формируются рабочие места, а регион становится более привлекательным для жизни и развития.«Опережающему развитию Дальнего Востока помог Восточный экономический форум, который стал одним из эффективных инструментов развития Дальнего Востока. Он был создан по поручению главы государства как платформа для привлечения инвестиций в экономику макрорегиона и успешно трансформировался в инструмент комплексного развития. Наряду с традиционными экономическими задачами, на форуме особое внимание уделяется решению социальных вопросов – от программ доступного жилья и льготной ипотеки до развития городской среды и поддержки креативных индустрий. Такой комплексный подход демонстрирует эффективную модель устойчивого развития Дальнего Востока, где экономическая динамика сопровождается повышением качества жизни населения. Восточный экономический форум ежегодно объединяет людей, которые стремятся сделать жизнь на Дальнем Востоке лучше, – сказал полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе, председатель организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.Так, только в прошлом году на ВЭФ Бурятия подписала 12 соглашений на общую сумму 258,97 млрд. рублей.В рамках проведения Восточного экономического форума Центром предпринимательства «Мой бизнес» была организована выставка «Сделано в Бурятии». В мероприятии приняли участие 9 предпринимателей республики, 17 стендистов, которые представили продукцию более 30-ти производителей, мастеров-ремесленников. Во время работы выставки «Улица Дальнего Востока» была организована продажа представленной в павильоне продукции. Общий объем выручки предпринимателей составил более 6 млн. рублей.Президент России Владимир Путин в ходе ВЭФ ежегодно обозначает приоритеты международного диалога, который выстраивается в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона, а также формулирует поручения, направленные на социально-экономическое развитие Дальнего Востока. Форум стал площадкой для формирования всеобъемлющих контактов между заинтересованными сторонами, которые нацелены на развитие различных форматоров партнерства и сотрудничества.Павильон Бурятии на выставке «Улица Дальнего Востока» на девятом ВЭФ в 2024 году посетили делегации Монголии под руководством министра финансов г-на Болд Жавхлана и Южной Кореи под руководством генерального секретаря Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) г-на Лим Бён Джина.Из всех павильонов на выставке «Улица Дальнего Востока» экспозиция республики была удостоена внимания официальной делегации Малайзии во главе с премьер-министром г-ном Анвар Ибрагимом. Делегация посетила всего лишь 3 павильона: АО КРДВ, Приморская края и Бурятии. В рамках обхода делегации Малайзии был продемонстрирован вертолет Ми-8 Улан-Удэнского авиазавода, продукция которого пользуется большим успехом у всех иностранных делегаций.Делегация из Китая провела на площадке Бурятии бизнес-встречи, в которой от китайской стороны приняли участие президент Honey Badger (Chongqing) Special Vehicle Equipment Co Ltd г-н Мин Цунци и председатель совета директоров ООО «Шоуненг Управление Инвестициями» г-н Юй Чжихай.Кроме того, по поручению президента России реализуется комплекс беспрецедентных мер поддержки, направленных на качественное улучшение жизни граждан и устойчивое развитие макрорегиона. Программа «Президентская единая субсидия» позволила построить и модернизировать около двух тысяч социальных объектов, включая школы, детские сады, медицинские учреждения и спортивные комплексы. Особое внимание уделяется жилищной политике: более 145 тысяч семей воспользовались «Дальневосточной ипотекой» под 2%, а свыше 3,8 тысячи многодетных семей получили по 1 млн рублей на погашение платежей.«За всеми цифрами, показателями, заключенными контрактами, подписанными на Восточном экономическом форуме соглашениями, за всем тем, над чем работает правительство России, стоит очень понятная конечная цель – счастье людей и улучшение качества их жизни. Качественное образование, интересная и высокооплачиваемая работа, лучшие условия для покупки жилья и самореализации, красивые, комфортные и безопасные города, уникальная природа – это и многое другое есть у нас, на Дальнем Востоке. К нам едут, у нас остаются, нам верят. По итогам прошлого года мы наблюдали рекордный приток населения – около 24 тысяч человек – и очень надеемся, что и далее этот показатель будет только расти», – отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.Восточный экономический форум ежегодно собирает отечественных и иностранных представителей органов государственной власти, бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций. Форум является площадкой для российских и иностранных инвесторов, которые определяют направления экономического развития Дальнего Востока.Также запланированы Форум креативных индустрий, Международный форум «День сокола», Молодежный форум «День будущего», Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования и конференция Российского исторического общества. Кроме того, в программу войдут бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой и АСЕАН. Регионы ДФО представят свои достижения на выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет 3–9 сентября.