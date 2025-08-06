Мифы и реальность производства апатитов

Однако в Бурятии ни взрывов, ни столбов пыли не будет. На Ошурковском месторождении не планируется использовать взрывные работы. ООО «АпатитАгро» будет использовать фрезерные комбайны. Проведенные в советское время исследования показали, что руды характеризуются средней крепостью и хорошей дробимостью.











Так, пустую породу после обогащения планируется размещать в хвостохранилище – это специально созданное гидротехническое сооружение, возводимое по отдельной проектной документации. В хвостохранилище поставят противофильтрационный экран для исключения фильтрации воды под землю. Обязательно проведут экспертизу проекта: градостроительную и государственную экологическую. Эти расчеты и экспертизы призваны исключить вероятность аварии и прорыва хвостохранилища. Кроме того, в составе проектной документации рассматриваются возможные аварийные ситуации и разрабатываются меры по их недопущению.











Недавно в Иволгинском районе состоялись общественные слушания по проекту добычи апатита. Проект сложный, и жителей тревожит множество вопросов. Среди них те, которые волнуют больше всего — безопасность производства для здоровья людей, для окружающей среды, методы добычи сырья, будет ли шум от производства и многое другое. «Номер один» узнал ответы на все эти вопросы.Как видится обычному человеку добыча ископаемых? Постоянные взрывы, от которых содрогаются дома и облака пыли, взвивающиеся вверх на сотни метров. Когда-то так и было. Да и сейчас апатитовые руды, как в России, так и во всем мире, добывают на подземных рудниках и карьерах с применением буровзрывных работ.Проживающие в Сотниково и Ошурково также задаются вопросом: какие реагенты будут использоваться в работе и насколько они опасны для человека, для окружающей среды?В обогащении апатитовой руды не используется кислота. Все реагенты будут использоваться в небольших количествах (несколько грамм на тонну), и с учетом правильного безопасного обращения с ними не будут представлять опасности для человека и окружающей среды.Что касается небольших пыльных выбросов, то компания предусмотрела целый ряд защитных мероприятий.Самое главное, как мы уже рассказали, горные работы будут вестись без взрывов. Все пылящие поверхности, а это рабочие площадки в карьере и технологические дороги, будут регулярно орошать водой. На откосах дамб хвостохранилища насыпят плодородный почвенный слой и посеют траву. При транспортировке руды конвейеры будут накрывать кожухами. Узлы пересыпки и дробления руды на обогатительной фабрике оснастят высокоэффективными установками по очистке выбросов (в частности, поставят циклоны и рукавные фильтры). Также будет создана защитная лесополоса.Также на предприятии будет проводиться регулярный экологический контроль, в том числе качества воздуха на границе санитарно-защитной зоны и ближайшей жилой застройки. Контроль будут вести независимые аккредитованные лаборатории.С целью минимизации воздействия на водные объекты на предприятии предусмотрели целый ряд мероприятий по защите водоемов.Только после выполнения расчетов, получения положительных экспертиз и согласований компания приступит к строительству объекта.ООО «АпатитАгро» при добыче апатита планирует организовать замкнутый цикл оборота воды с использованием карьерных, ливневых и хозяйственно-бытовых вод. Это значит, что каждая капля воды на предприятии экономится, сохраняется и повторно используется. Сбросы сточных вод в природные водные объекты будут строго исключены — организуют нагорные канавы для предотвращения загрязнения поверхностных вод, а также систему возврата дренажных вод обратно в хвостохранилище.В качестве компенсационных мероприятий предприятие организует посадку леса и зарыбление водоемов ценными видами рыб.Для высадки лесных насаждений «АпатитАгро» заключит договоры со специализированными плодопитомниками на приобретение необходимого количества саженцев. Места лесопосадок согласуют с Республиканским агентством лесного хозяйства. Наблюдения за приживаемостью и агротехнический уход за высаженными деревьями будут проводиться в течение трех лет.Также по заказу ООО «АпатитАгро» специализированные организации будут выращивать и выпускать мальков рыб в реки и водоемы. Это осетр сибирский, омуль байкальский, сиг и хариус.Подбор видов и определение количества для выпуска будет проводиться специализированными научными организациями и согласовываться с Ангаро-Байкальским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.До начала работ на месторождении снимут плодородный слой почвы и будут хранить его на складах. Впоследствии его станут использовать в рекультивации участка.После окончания работ на месте карьера появится водоем. Все промышленные объекты демонтируют, оборудование уберут. На спланированную промплощадку насыпят плодородный почвенный слой, посеют траву и высадят деревья и кустарники. В итоге останется водоем и озелененная площадка.В рамках рекультивации также предусматривается проведение компенсационных лесопосадок. Это означает, что взамен каждого вырубленного дерева компания высадит новые.Местные жители переживают, что компания будет делать все за закрытыми дверями без какого-либо контроля… Однако он обязательно будет, причем как со стороны государства, так и со стороны простых людей, которые смогут оставлять свои замечания и предложения.«АпатитАгро» намерено проводить общественные обсуждения на каждом этапе подготовки проектной документации по объектам проекта. В настоящее время начинаются обсуждения проекта проведения геологоразведочных работ, а также опытно-промышленной отработки месторождения.Все материалы оценки воздействия на окружающую среду будут размещать в открытом доступе, в том числе на сайте администрации Иволгинского района, а также на сайте ФГИС «Экомониторинг».Кроме этого, все материалы разместят в бумажном виде в общедоступном месте - в здании администрации Сотниковского сельского поселения по адресу: с. Сотниково, ул. Тухачевского, 19. Свои замечания и предложения жители могут направить любым удобным способом (на электронную почту, в бумажном виде «Почтой России» либо лично принести в администрацию). Также в администрации размещается специальный журнал, где можно оставить свои комментарии, предложения и замечания по представленным материалам.На все замечания компания подготовит ответы, которые также продублируют в открытом доступе на сайте ФГИС «Экомониторинг».В случае если от жителей или общественных организаций поступит заявка, администрация района организует очное собрание (общественные слушания) для обсуждения проекта. На общественных слушаниях представят доклад, а также дадут необходимые пояснения и комментарии по всем интересующим вопросам.Будем честны – в республике не очень много крупных производств. На уже работающих наши земляки успешно трудятся. И появление нового крупного производства нам совсем не помешает, наоборот, даст импульс социально-экономическому развитию республики.На предприятии появится более 600 постоянных рабочих мест. При этом при трудоустройстве предпочтение отдадут жителям республики. Таким образом, мужчины смогут оставаться дома, а не мотаться по другим регионам. С зарплатой предприятие не обидит - она будет высокой, обещают полис дополнительного медицинского страхования, обучение и повышение квалификации за счет средств работодателя, доставку до места работы служебным транспортом и другие привилегии.Также работа предприятия даст импульс развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры района.На днях в Бурятии уже создали группу общественного мониторинга, которая будет участвовать в обсуждении хода работ и контроле на Ошурковском месторождении. В нее вошли жители Иволгинского района. Возглавила группу жительница села Сотниково Светлана Донская.«АпатитАгро» в ближайшее время организует выезд рабочей группы на будущие места бурения скважин при проведении геологоразведочных работ и будет информировать активистов обо всех этапах проведения работ.