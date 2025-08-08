Экономика и бизнес 08.08.2025 в 14:31

В Бурятии стартовала новая кадровая программа «Россети Сибирь»

Жители республики могут стать энергетиками и получить работу в «Бурятэнерго»
Текст: Иван Иванов
В Бурятии стартовала новая кадровая программа «Россети Сибирь»
Фото: архив «Номер один»
Жители Бурятии могут стать энергетиками и гарантированно получить работу в филиале «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго». Для этого нужно пройти обучение и получить востребованную специальность.

С июня в Бурятии действует новая кадровая программа «Россети Сибирь». На базе Сибирского корпоративного энергетического учебного центра (СибКЭУЦ) в регионе бесплатно обучают желающих стать энергетиками, даже если нет базового профильного образования и опыта.

Соискателям предлагаются специальности на выбор: электромонтер по эксплуатации распределительных сетей и электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Желающие могут пройти обучение за счет работодателя и в дальнейшем работать в одной из крупнейших энергокомпаний России. Если у кандидата другая профессия, в СибКЭУЦ готовы организовать переобучение.

Учебная программа для будущих энергетиков состоит из теории и практики в соответствии со стандартом «Россети Сибирь» и общероссийским профстандартом. После обучения кандидаты смогут получить постоянное место работы в районах электрических сетей «Бурятэнерго» по всей республике.

«Развитие энергетической отрасли невозможно без квалифицированных специалистов. Именно поэтому мы запустили данную программу в Бурятии — она позволит не только повысить кадровый потенциал региона, но и даст жителям возможность получить востребованную профессию, стабильную работу и уверенность в завтрашнем дне», —рассказал начальник управления персоналом «Бурятэнерго» Сергей Лёшин. 

Узнать подробности программы и оставить заявку на участие можно по телефонам: 8 (2012) 344 597 либо обратиться на электронную почту Бурковой Оксаны Владимировны: Burkova_OV@ul.rosseti-sib.ru.
Теги
бурятэнерго



ЗУРХАЙ
с 6 по 12 августа

