Экономика и бизнес 08.08.2025 в 16:48

В Бурятии открыто движение поездов по новому пути на участке БАМа Северомуйск – Аркум

Участок магистрали, на котором появилась двухпутная вставка, проходит у подножия Северо-Муйского хребта
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на Восточно-Сибирской железной дороге открыто движение по новой двухпутной вставке на бамовском перегоне Северомуйск – Аркум, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Работы велись в комплексе мероприятий по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.   Всего уложено 4,8 км нового пути, смонтировано 8 стрелочных переводов, более 60 км линий автоблокировки, установлено 178 опор контактной сети, отсыпано более 19 тыс кубометров земляного полотна.

Участок магистрали, на котором расположена новая двухпутная вставка, проходит у подножия Северо-Муйского горного хребта. Из-за сложного рельефа местности для эффективного пропуска паводковых вод, а также предотвращения размывов и подтоплений строителями было возведено четыре моста длиной от 24 до 40 метров.

Ввод в эксплуатацию двухпутной вставки на перегоне Северомуйск – Аркум способствует повышению провозной способности отрезка БАМа Северобайкальск – Таксимо.
В Бурятии открыто движение поездов по новому пути на участке БАМа Северомуйск – Аркум

08.08.2025 в 16:48
