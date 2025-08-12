Экономика и бизнес 12.08.2025 в 13:37

Бурятия обеспечивает Поднебесную китайскими палочками из осины

Этот материал не портит вкус еды
A- A+
Текст: Карина Перова
Бурятия обеспечивает Поднебесную китайскими палочками из осины
Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия
С начала года из Бурятии экспортировали 97 671 кубов лесопродукции (97,4% отгружено в Китай, 2,6% – в Монголию). Товар проконтролировали сотрудники Россельхознадзора.

Также в КНР отправили 1 700 деревянных ящиков, 550 тонн паллетов и изделий из древесины, 1 155 тонн китайских столовых палочек из осины. В Поднебесной считается, что лучшие палочки делаются не из бамбука, а из осины или березы, поскольку этот материал не портит вкус еды.

Каждую партию досматривали, в Байкальском филиале ФГБУ «ВНИИКР» проводились экспертизы на наличие карантинных вредителей. Всего специалисты выдали 2 016 фитосанитарных сертификатов, которые подтверждают соблюдение требований стран-импортеров и фитосанитарную карантинную безопасность груза.

«60 собственникам объявлены предостережения за выпуск в оборот подкарантинной продукции, зараженной и (или) засоренной карантинными объектами. Зараженная продукция объемом 4142,5 куб. м уничтожена», - добавили в надзорном ведомстве.
Теги
китайские палочки экспорт

Все новости

В Улан-Удэ водитель протаранил табачный киоск и влетел в остановку
12.08.2025 в 15:07
Жителям Улан-Удэ заменили трухлявую лестницу
12.08.2025 в 14:53
В Бурятии заместитель министра стал первым
12.08.2025 в 14:27
В Бурятии проложат дорогу к свиньям
12.08.2025 в 14:15
В Бурятии во время уборки на Байкале волонтеры нашли деньги
12.08.2025 в 13:46
Бурятия обеспечивает Поднебесную китайскими палочками из осины
12.08.2025 в 13:37
В Бурятии разобрали пролет аварийного Нюгуйского моста
12.08.2025 в 13:18
Наркоман в Улан-Удэ спрятал мефедрон в телефон
12.08.2025 в 13:09
Жительнице Улан-Удэ пришлось прервать поездку в Москву по вине ТГК-14
12.08.2025 в 13:02
В нацпарке Бурятии начали раскладывать соль
12.08.2025 в 12:49
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
В Бурятии открыто движение поездов по новому пути на участке БАМа Северомуйск – Аркум
Участок магистрали, на котором появилась двухпутная вставка, проходит у подножия Северо-Муйского хребта
08.08.2025 в 16:48
В Бурятии стартовала новая кадровая программа «Россети Сибирь»
Жители республики могут стать энергетиками и получить работу в «Бурятэнерго»
08.08.2025 в 14:31
Мифы и реальность производства апатитов
В Бурятии рассказали о том, как будет организована добыча руды
06.08.2025 в 14:55
Более 10 трлн рублей инвестиций: как ВЭФ стал инструментом развития Дальнего Востока
Бурятия готовится к юбилейному Восточному экономическому форуму
06.08.2025 в 11:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru