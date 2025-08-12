Бурятия обеспечивает Поднебесную китайскими палочками из осины

С начала года из Бурятии экспортировали 97 671 кубов лесопродукции (97,4% отгружено в Китай, 2,6% – в Монголию). Товар проконтролировали сотрудники Россельхознадзора.Также в КНР отправили 1 700 деревянных ящиков, 550 тонн паллетов и изделий из древесины, 1 155 тонн китайских столовых палочек из осины. В Поднебесной считается, что лучшие палочки делаются не из бамбука, а из осины или березы, поскольку этот материал не портит вкус еды.Каждую партию досматривали, в Байкальском филиале ФГБУ «ВНИИКР» проводились экспертизы на наличие карантинных вредителей. Всего специалисты выдали 2 016 фитосанитарных сертификатов, которые подтверждают соблюдение требований стран-импортеров и фитосанитарную карантинную безопасность груза.«60 собственникам объявлены предостережения за выпуск в оборот подкарантинной продукции, зараженной и (или) засоренной карантинными объектами. Зараженная продукция объемом 4142,5 куб. м уничтожена», - добавили в надзорном ведомстве.