В Бурятии растет число социальных предприятий

В минэкономики Бурятии заявили, что в регионе продолжает расти количество социальных предприятий. Сейчас зарегистрировано 149 организаций – по сравнению с августом прошлого года их число увеличилось практически в 1,3 раза.Подчеркивается, что среди регионов Дальневосточного федерального округа республика занимает 1-е место по темпам роста такого бизнеса.«На увеличение социальных предприятий оказали влияние действующие в республике меры поддержки, среди которых пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для социальных предприятий - 1% с доходов и 5% «доходы – расходы». Данные ставки установлены бессрочно и без каких-либо условий применения», - рассказали в профильном министерстве.В 2024 году данную меру поддержки на общую сумму почти 70 млн рублей предоставили 62 социальным предприятиям.