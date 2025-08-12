Экономика и бизнес 12.08.2025 в 16:54
В Бурятии растет число социальных предприятий
Сейчас зарегистрировано 149 организаций
Текст: Карина Перова
В минэкономики Бурятии заявили, что в регионе продолжает расти количество социальных предприятий. Сейчас зарегистрировано 149 организаций – по сравнению с августом прошлого года их число увеличилось практически в 1,3 раза.
Подчеркивается, что среди регионов Дальневосточного федерального округа республика занимает 1-е место по темпам роста такого бизнеса.
«На увеличение социальных предприятий оказали влияние действующие в республике меры поддержки, среди которых пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для социальных предприятий - 1% с доходов и 5% «доходы – расходы». Данные ставки установлены бессрочно и без каких-либо условий применения», - рассказали в профильном министерстве.
В 2024 году данную меру поддержки на общую сумму почти 70 млн рублей предоставили 62 социальным предприятиям.
